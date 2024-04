Boric envía nota de protesta a Argentina por declaraciones de Bullrich

El presidente chileno Gabriel Boric confirmó que envió una nota de protesta a Argentina tras los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a la presencia de integrantes de la organización terrorista Hezbollah en Iquique.



"Me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones", dijo el presidente Boric tras lo dicho por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.



Posteriormente, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá desmintió lo dicho por Bullrich.



Sobre las declaraciones, el jefe de Estado chileno le exigió “a la ministra de Seguridad argentina (. . . ) que si tiene antecedentes los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al ‘tun tun’ y a la rápida, sin probar absolutamente nada”.



“Porque acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile y me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones”, afirmó Boric.



“Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera, y todos quienes comentan actos delictuales, actos ilícitos, en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente”, agregó.



A continuación, Boric indicó que “si la ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden a la justicia y que se comunique a través de cancillería”.



“Estas declaraciones por la prensa al ‘tun tun’, a mí por lo menos no me parecen y vamos a hacer llegar una nota de protesta también, mediante Cancillería (…) acá yo exijo respeto para con nuestro país”, cerró.



Bullrich había manifestado que "la Argentina ha sufrido dos atentados y está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas, una directa y otra aliada a Irán, que son del Hezbollah que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina".



"También se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, el año pasado en San Pablo, Brasil, y hace unas pocas semanas en Perú y el año pasado se detuvieron a dos personas de Hezbollah en la ciudad de San Pablo", había agregado.