Milei le envió una carta a Lula para recomponer la relación bilateral con Brasil

Política Diana Mondino viajó a Brasil para reactivar las relaciones bilaterales

¿Puede darse un encuentro bilateral entre Milei y Lula?

Por ello, le envió una nueva carta personal a través de la canciller Diana Mondino, que se encuentra de visita en Brasil, informó el diario Folha de San Pablo. Mondino dijo que el objetivo del mensaje es fortalecer la unión: “Estamos muy interesados en mantener la relación bilateral que tenemos. No podía venir sin un saludo” de Milei, dijo.Es la segunda misiva que el presidente argentino le envía a su colega brasileño. La primera la mandó a través de la propia Mondino antes de su asunción, el 10 de diciembre, para invitarlo a la ceremonia de jura y limar asperezas. Pero entonces Lula desistió de viajar.Al respecto, no la descartó, pero tampoco fijó una fecha. Según dijo, un encuentro presidencial “está siempre presente” y “se espera que en algún momento pueda ocurrir”.Además, explicó que la carta de Milei no incluye una invitación oficial a Lula para visitar la Argentina. “No hay nada específico”, sostuvo Mondino, según Folha. Fuentes del gobierno brasileño negaron de cuajo esa posibilidad en lo inmediato.Sin embargo, hay dos encuentros internacionales en los que pueden coincidir ambos presidentes este año. Uno es la reunión de Mercosur, prevista en julio en Paraguay, y el otro es la cumbre del G20 en noviembre en Río de Janeiro.