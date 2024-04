Gobernadores de Región Centro ratificaron su apoyo a Ley Bases y Pacto de Mayo

Reclamo por los fondos de las cajas jubilatorias

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Córdoba, Martín Llaryora, ratificaron su apoyo a la Ley Bases y al Pacto de Mayo que impulsa el presidente Javier Milei; lo hicieron durante la XVII Reunión Institucional Región Centro que se desarrolló este martes en Paraná.Al ratificar la posición conjunta de los gobernadores que integran la Región Centro, de cara a la reformulación del proyecto Bases, Frigerio mencionó el rechazo que habían manifestado al incremento de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario y la necesidad de una política vinculada a biocombustibles.Llaryora, por su parte, resaltó que los temas que ya no están en la segunda versión de la conocida como ley ómnibus, “son fruto del trabajo de muchos sectores y el esfuerzo que pusimos en defender los intereses productivos de nuestra región”. “Vemos que Nación trae un programa tamizado, con puntos centrales y acordados, vinculados a la identidad de nuestro gen productivo”, valoró.“Acordamos con la mayoría de los temas del Pacto de Mayo porque son parte de nuestro plan de gobierno y en el caso de Córdoba, ya tenemos superávit; y las provincias tienen un gen exportador, una visión respecto de que el capital privado es esencial y gobernar ayudando a los empresarios a generar trabajo es parte de nuestro ADN”, argumentó el mandatario cordobés.Al dar cuenta de la continuidad del servicio de transporte en Córdoba y el fortalecimiento de programas al dar cuenta de políticas provinciales “para contener y estar cerca del vecino”, Llaryora sentenció: “Hay que tener tanto sector privado como se pueda, pero tanto Estado como sea necesario”.Tras ratificar su acuerdo con el Pacto de Mayo, el mandatario cordobés fundamentó que “más allá de ser de tres sectores políticos distintos, tenemos sentido común y una nueva generación debe tener una nueva visión del país”. “Por más que estemos en partidos distintos, hay que plantear consensos que le den a Argentina una seguridad a largo plazo”, insistió. Llaryora sí anticipó la discusión por el régimen de inversiones, un punto del que modificar algunas cuestiones “para que sea más accesible para nuestras economías”.“El Presidente debe tener las herramientas necesarias para su plan económico, pero el plan fiscal también debe contar con un plan productivo que no se puede lograr a costa del sacrificio, el cierre de empresas y fábricas o el despido de los trabajadores porque a eso en Argentina yo lo vimos, dolió y costó mucho salir adelante”, alertó el cordobés.En la oportunidad, los gobernadores de la Región Centro ratificaron el reclamo por el incumplimiento del Gobierno nacional en el pago de los fondos correspondientes al déficit de las cajas previsionales de la jurisdicción.“Todos los jubilados provinciales perciben su jubilación con un tremendo esfuerzo de toda la sociedad de la Región Centro, mientras las provincias reciben 0 de forma discrecional porque el fondeo de Anses es impositivo, es decir que el organismo cobra el dinero que debería enviar las provincias y no lo hace; pero los gobernadores decidimos tener una política de contención, porque no traspasamos el ajuste, sino que pagamos las jubilaciones aun percibiendo 0”, expuso Llaryora.En ese sentido, Frigerio aclaró que el acompañamiento a las propuestas de Milei “es por convicción, no por interés”.“Como gobernadores, en la defensa de nuestros derechos y recursos, están los fondos de las cajas de jubilaciones provinciales porque aportamos a la Anses”, fundamentó y mencionó el caso del impuesto PAIS, “que es el que más recauda y tiene una asignación específica y por eso no se coparticipa”.“Es situación de extrema injusticia, en la que aportamos, pero no recibimos nada del déficit de la Caja y el gobierno anterior tampoco daba lo que correspondía, con lo cual, acumulamos una enorme acreencia con Anses”, expuso y prometió: “Vamos a dar pelea por esos fondos, independientemente del apoyo por convicción a los instrumentos que solicita el Presidente”.Pullaro, por su parte, se refirió a los desafíos más urgentes de la Región Centro. “El poder liderar una agenda política en el orden nacional para ayudar a que Argentina cambie el rumbo y pase a un ciclo virtuoso”. “Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos somos el corazón productivo del país y debemos defender fuertemente a nuestra gente, la que no se conforma con vivir de un plan social, sino que quiere salir adelante y crecer”, cerró.