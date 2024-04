Pagani dijo que hay “buena sensación para seguir dialogando” con el gobierno

Política Conciliación entre docentes y gobierno pasó a cuarto intermedio hasta mañana

El secretario general de Agmer, Marcel Pagani señaló que, en el marco de la audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo, “discutimos los planteos que hizo el Consejo General de Educación respecto al paro que llevamos adelante el día 24”.que “ratificamos que de ninguna manera compartimos esa definición, porque la Secretaría de Trabajo no tiene las atribuciones para declarar ilegal un paro ni para conciliar obligatoriamente, sino que puede convocar a una audiencia de conciliación como la de hoy”.“No es para nada menor avanzar sobre el derecho a huelga con una medida de este tipo que no tenía sustento de ningún lado”, expresó.Es por ello que solicitaron pasar a un cuarto intermedio y, “mañana, abocarnos a la cuestión central que es la discusión salarial.”“Declarar ilegal la huelga es mucho más grave. En estos 40 años de democracia recuperada, casi no hay casos”, enfatizó.Pagani confirmó que “el Consejo retiró el planteo de ilegalidad. Esta paritaria tiene su continuidad y ojalá no tengamos confrontación. Si eso no ocurre, los caminos están liberados”.“El paro está encuadrado dentro de la ley. Los argumentos de las partes fueron muy claros y la resolución de retirar el planteo deja una buena sensación para seguir dialogando”, expresó.“Aspiramos a que la pauta salarial no sea mes a mes, sino un poco más larga para que termine con la incertidumbre que tenemos, porque todos los meses discutimos salarios, cada vez con más retraso”, declaró el secretario general de Agmer, quien añadió que pretenden que “la propuesta de mañana exceda el mes de marzo y, a partir de allí, con esos números ver qué definición toma el sindicato”.