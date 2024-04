Conciliación entre docentes y gobierno pasó a cuarto intermedio hasta mañana

Se realizó en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, una audiencia de conciliación entre funcionarios del Gobierno provincial y representantes de los sindicatos docentes.La reunión se realizó con el fin de tratar de acercar posición tras el paro de actividades que los gremios realizaron la semana pasada ante la ausencia de una propuesta salarial por parte del Gobierno, el cual la tildó de “ilegal” la huelga y anunció el descuento de los días de paro.En el encuentro de este martes, los referentes de las asociaciones gremiales solicitaron que el Consejo general de Educación retire el pedido de declaración de ilegalidad de la medida de fuerza.Representantes del Gobierno aceptaron retirar el pedido para que los paros docentes se declaren ilegales y por tal motivo, solicitó a los gremios que no se realicen nuevas medidas de fuerza hasta tanto se cierre la paritaria. Este miércoles, se enfocarán en la discusión salarial.Tras la audiencia, el director Legal y Técnico del CGE, Conrado Lamboglia, anunció que el encuentro pasó a un cuarto intermedio, hasta este miércoles a las 10, cuando se pondrá sobre la mesa “la oferta salarial” que el Gobierno había llevado para debatir este martes.Consultado por los medios, sobre si la decisión de retirar el pedido que declara la ilegalidad del paro,, el funcionario sostuvo: “los descuentos, no dependen de le legalidad o ilegalidad de la medida, sino de la prestación o no del servicio educativo”, remarcó el funcionario y agregó que “es una definición que no está tomada, pero”, anticipó.AMPLIAREMOS