Con Frigerio, Pullaro y Llaryora, se realiza la XVII Reunión de la Región Centro

Frigerio: “Esta región concentra un cuarto del producto bruto del país"

En ampliación

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y de Córdoba, Martín Llaryora encabezan la XVII Reunión Institucional Región Centro - Traspaso presidencia pro tempore. El acto se realiza en el Centro de Convenciones de Paraná y en la oportunidad el santafesino asume la presidencia pro-témpore de la Región Centro.A las 11 comenzó la XVII Reunión Institucional de la Región Centro y se llevará a cabo el acto de traspaso de la presidencia pro témpore.En un primer momento, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, la Región Centro defiende los intereses de las provincias, como la solicitud de la quita de impuestos. “Es necesario nutrirse de federalismo, estos espacios generan conceptos propios y el crecimiento de las provincias es a favor de la patria”“Reivindicamos lo que somos, el motor productivo de la Argentina que le genera el valor agregado al país y nosotros esperamos de una vez que se nos mire de una manera distinta. Apostamos a defender el motor productivo para cuidar las empresas, trabajadores y todo lo que esto genera”, sumó.A su turno, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ponderó el desarrollo de la reunión de la Región Centro y sostuvo que “es un día en el cual los entrerrianos pasamos la responsabilidad de conducir a la Región Centro durante los próximos 12 meses”.“Ahora, le pasamos el mandato a un amigo y deseo un mandato en un contexto un poco más fácil”, expresó el mandatario entrerriano al agradecer a todos los que colaboran con la Región Centro en pos de su crecimiento y desarrollo.“Somos una región que nos une la cultura del trabajo, un aparato productivo similar y por su puesto la geografía”, dijo al sostener que la Región Centro lleva 26 años de trayectoria”.“Esta región concentra casi un cuarto de un producto bruto interno del país y casi el 40 por ciento de las exportaciones”, mencionó al sostener que el gran desafío es “consolidar la Región Centro, algo primordial en estos jóvenes 26 años que tenemos”.“Somos el esfuerzo de mucha gente para que en la región hagamos lo que sabemos hacer, que principalmente es trabajar, exportar, generar riqueza y empleo”, mencionó Frigerio y señaló que “el campo no da más, atravesó en estos últimos dos años períodos muy complicados, y no podíamos permitir que se vaya en contra el campo a través de la suba de impuestos”.Acto seguido, el mandatario provincial señaló que “en todo este contexto no podíamos permitir que el gobierno cometiera el error de ir otra vez contra el amplió, aumentar las retenciones e imponer un 15% contra las economías regionales”.“Afortunadamente tuvimos éxito en hacerle entender al gobierno que no se podía meter con nuestros sectores productivos”, amplió el mandatario provincial y añadió que “entendemos el momento que está atravesando el país, seguro es la peor crisis de la vuelta de la democracia”.Poe otro lado, destacó que “la condición necesaria es ponerle orden a la macroeconomía para salir de esta situación. Necesitamos una política de desarrollo nacional, desde la región centro tenemos mucho para mostrar”.“Gobernar significa generar condiciones para que haya trabajo y en eso nos vamos a ocupar durante los próximos cuatro años”, cerró.