Azzalini: "Aumentó 10% la nómina de alumnos que asisten a comedores escolares"

Emergencia alimentaria

Lautaro Azzalini, director de comedores de Entre Ríos, estuvo en el programa, dey se refirió a la situación actual del sector en la provincia.“Si bien cuando asumimos había una estructura en funcionamiento, lo primero que hice fue ver con qué personal se contaba. Hay alrededor de 3000 empleados dependientes de la Dirección, entre administrativos y cocineros. Fuimos viendo las funciones, cómo se distribuían, cada cuanto se asignaba un cocinero en un comedor”, informó.Comentó que “empezamos a ver cómo estaba la situación de comedores en base a información, estaba todo en mucho volumen de papel y se hace difícil tener algún tipo de estadística. Nos enfocamos en la cantidad de chicos que había en la nómina de noviembre, que es el último mes completo que el servicio se había prestado en los colegios, porque en verano es diferente. En base a eso empezamos a trabajar teniendo en cuenta la hipótesis de que iba a haber un aumento de la cantidad de chicos que concurrían a comedores”.Una de las primeras medidas, “al ver que las partidas estaban desfasadas,y demás para que al menos acompañe el proceso inflacionario que hubo desde diciembre hasta marzo. El objetivo fue que no se pierda el poder de compra que tienen los cocineros y directivos a la hora de poder cocinarles a los chicos”.Informó que la Dirección se encuentra trabajando en “los menús de invierno, como ya se hizo con los de verano. El objetivo es garantizar la correcta nutrición de los chicos que concurren a un comedor”.“Desde el 1º de marzo al 5 de abril dimos tiempo a las escuelas para que vayan actualizando las nóminas.”, resaltó.En cuanto a, indicó que “”.Asimismo, dijo que “. Tenemos organizaciones sociales, iglesias, organizaciones de la sociedad civil que antes no habían pedido colaboración del estado porque quizás con lo que tenían se arreglaban, pero ahora al ver la nómina de personas que tienen y las que se han sumado, nos piden ayuda”.Comentó que “con lo que teníamos de presupuesto nos alcanzaba hasta julio, pero ya. Es un compromiso del gobernador que dijo que lo nutricional es fundamental y que no le falte un plato de comida a los chicos de la provincia es un objetivo”.Por otra parte, explicó que también encontraron irregularidades. “Todos los comedores utilizan la tarjeta Sidecreer para comprar alimentos. En Concordia había personas que fingían compras que se facturaban, ese porcentaje se cubría y no iba a donde tenía que ir. Fuimos a la Justicia, presentamos las pruebas. Hasta ahora no hemos tenido muchas novedades en la causa, pero las pruebas son suficientemente grandes para tomar medidas. A toda esa gente le quitamos la titularidad de la tarjeta. Los comerciantes dejaron de ser prestadores del estado. Cuando la Justicia determine si hubo o no delito, se tomarán las medidas correspondientes para las personas”, dijo.Azzalini comentó que cuando asumieron, se encontraron “con un galpón con 20 mil módulos y con una situación de demanda alta que no se llegaba a cubrir. En el medio tuvimos el tornado en Villaguay, las inundaciones en Tala, Gualeguay y Gualeguaychú”.“El objetivo de solicitar la emergencia alimentaria es poder acelerar los procesos de compra que hoy tiene el estado entrerriano, que es muy largo, dura 6 meses, y es imposible comprar. Con un proceso inflacionario alto, como el de hoy, el precio de hoy en 6 meses no existe. Con esa ley buscamos reabastecer el galpón”, indicó.Destacó que “el personal que tenemos tiene puesta la camiseta y sabe realmente que el chico que va a un comedor es porque tiene necesidades. Es gente que sigue poniendo el lomo, la espalda y sigue acompañando. Hay mucha gente trabajando con conciencia, entendiendo la función social que tiene el comedor. Es un lugar social donde van los chicos que lo necesitan, la función del estado es garantizarles la comida y una correcta nutrición para su mejor desarrollo”.