Bordet: “Buscamos una tarifa diferencial y el alivio para los contribuyentes”

El diputado nacional Gustavo Bordet afirmó que “si comercializamos la energía que generamos a través de la represa de Salto Grande vamos a lograr una tarifa competitiva y abaratar los costos para los entrerrianos”. Lo hizo al referirse al proyecto que articuló junto al diputado provincial Juan José Bahillo y el ex director de Aduana, Guillermo Michel.



La iniciativa, que fue presentada en la Legislatura entrerriana, crea la Administradora Energía Entre Ríos Sociedad Anónima sin costo para la provincia, que tendrá la titularidad de la comercialización de la energía eléctrica que el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande aporte al sistema energético de nuestro país. La energía será comercializada a precio razonable y Enersa seguirá haciéndose cargo de la distribución junto a las cooperativas.



“Este proyecto cambia la estructura de costos de la represa. Impulsé siempre la idea de que Entre Ríos tiene que tener la operación y el mantenimiento de la represa, esto va a posibilitar tener una tarifa diferencial. Hoy nosotros generamos la energía, y por un pase contable la distribuidora Cammesa, se la vende a Enersa, a un costo mucho mayor··, explicó Bordet a Radio Ciudadana, de Concordia.



“Esta es una situación de inequidad. El proyecto apunta a crear una empresa distribuidora de energía sin costo para la provincia para poder tener una tarifa competitiva y abaratar los costos de energía para los entrerrianos”, manifestó el ex gobernador.



Asistimos a aumentos desmedidos en distintos servicios en nombre del equilibrio fiscal que es la clave de una administración ordenada. Pero esto se hace de una manera gradual y sin afectar derechos consagrados y sin generar mayor presión sobre los ingresos de las familias”, expresó Bordet.





“Hay un tema de fondo que tiene que ver con la generación de la energía de Salto Grande. Es una lucha que venimos dando de 1996 luego de la reforma constitucional que establecía que los recursos naturales eran de las provincias. Salto Grande tiene que ser de los entrerrianos”, resaltó. Reducción del IVA y regalías En forma paralela, el diputado nacional buscará en la Cámara de Diputados la sanción definitiva del proyecto del senador Edgardo Kueider, que representa una reducción del IVA en la factura de luz y representa una posibilidad de reducir el costo en las facturas de luz.



“El proyecto propone reducir el IVA en la tarifa eléctrica, que las distribuidoras no cobren cargos extra, aumentar las regalías que cobran las provincias productoras de energía –como Entre Ríos con Salto Grande– y que esto se destine a reducir la tarifa”, explicó el diputado nacional.



La iniciativa también avanza en la federalización de los costos de transporte de la energía para evitar distorsiones como que Buenos Aires pague menos que el resto de las provincias.



“Cada una de estas iniciativas apuntan a aliviar este tarifazo que se registró en este último bimestre y que se repetirá, y que fue producto de las decisiones del gobierno nacional. Entiendo que este proyecto va a prosperar porque los aliados al oficialismo prometieron la reducción de impuestos, y nosotros pretendemos ese alivio fiscal a industrias, comercios y hogares de todo el país”, remarcó el legislador nacional.



Bordet recordó finalmente que durante su gestión al frente del Ejecutivo entrerriano decretó la eliminación de los impuestos provinciales en la factura que llegaba a los hogares entrerrianos, y que igual medida tomó el actual gobernador.