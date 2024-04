Trabajadores de talleres de jóvenes y adultos piden renovación de contratos

Más de 600 instructores capacitadores en toda la provincia aguardan respuestas sobre la continuidad de los talleres de formación de jóvenes y adultos. Hasta el momento no tienen la certeza de que les renovarán contrato.“Reclamamos por nuestra fuente laboral porque desde febrero que estamos esperando ser convocados; comenzamos realizando consultas de manera individual y ahora de manera grupal”, expresó uno de los afectados, Néstor Clemente, a Elonce al destacar que “queremos una solución ya “.En este sentido, precisó que el objetivo de la manifestación fue “hacerlo público y que se sepa que no nos han despedido de manera formal ni se nos informó del cese de las actividades. Los contratos cayeron el 31 de diciembre, pero antes eran de renovación inmediata”.Acto seguido, mencionó que esta situación se vive en diversas localidades de la provincia. “La departamental recepciona proyectos nuevos a pesar que la convocatoria ya cerró. Además, en Feliciano dejaron sin trabajo a los docentes actuales e incorporaron todos proyectos nuevos. En en caso de Paraná somos 80 trabajadores que trabajamos al cien por ciento en las escuelas”Particularmente el rol era el de “capacitador laboral, profesor donde enseño, en tres niveles, en carpintería. No tengo otro medio de ingreso que no“Estas personas están destruyendo la modalidad porque están restando la calidad de formadores. Las personas que están entrenando ahora, no tienen la formación para desarrollar la tarea”, amplió.En tanto otra de las damnificadas, expresó que “en Entre Ríos son 260 los trabajadores afectados. “En mi caso trabajé en la Unidad Penal Nº1 y luego en barrio Anacleto Medina. La incertidumbre lleva a que se nos altere la salud, tengo un tratamiento psicológico porque no puedo aceptar que no tengo trabajo”