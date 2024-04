El CGE hizo aclaraciones sobre los vouchers educativos de Nación

“Es importante destacar que esta ayuda estatal a las familias no cubre la totalidad de la cuota escolar. Como esta iniciativa es del gobierno nacional, las familias deben dirigirse directamente a la página de referencia”, se aclaró desde



El gobierno nacional lanzó el programa de asistencia "Vouchers Educativos", destinado a instituciones educativas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario que cuenten con al menos el 75 por ciento del aporte estatal.



Este programa tiene como objetivo proporcionar apoyo financiero a las familias que enfrentan dificultades económicas para asegurar la continuidad de la educación de sus hijos.



Aunque la reglamentación del programa aún está pendiente, se ha confirmado oficialmente que el beneficio se otorgará durante los meses de mayo, junio y julio.



“En la provincia de Entre Ríos hay más de 400 escuelas públicas de gestión privada que cumplen con los requisitos fijados por el gobierno nacional y ofrecen una educación diferenciada. Esta es una ayuda para las familias que eligen nuestras instituciones por diferentes convicciones”, destacó la directora de Educación de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki.



“Es importante destacar que esta ayuda estatal a las familias no cubre la totalidad de la cuota escolar, dado que la oferta educativa privada en Entre Ríos abarca, muchas veces, otros proyectos que se sitúan fuera de la currícula o de la propuesta establecida, y por lo tanto, no están contemplados en el aporte. También aclarar que, como esta iniciativa es del Gobierno Nacional, por lo que las familias deben dirigirse directamente a la página de referencia”, agregó Trembecki.



Proceso de inscripción

La inscripción para recibir el voucher educativo estará abierta desde el miércoles 3 de abril hasta fin de mes.



https://www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos