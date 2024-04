El Gobierno enviaría este viernes al Congreso el nuevo proyecto de Ley Bases

El Gobierno busca enviar la ley ómnibus este viernes al Congreso

Luego de múltiples reuniones con gobernadores y sectores de la oposición dialoguista,El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Oscar Zago, anticipó este miércoles que, indicóEl referente de la tropa libertaria también confirmó que el paquete fiscal quedará por fuera de la ley ómnibus y se tratará por separado, mientras que la reposición del impuesto a las Ganancias es un tema que continúa negociándose con los gobernadores."Seguramente, están terminándolo, dialogando con los gobernadores, que tuvieron dos o tres reuniones; también con los ministros de economía de cada provincia. Así que estamos esperando que de a un momento a otro llegue la ley de Bases. Mañana quizás no haya tiempo, pero el viernes ya están en conocimiento todos los actores y hay una gran posibilidad que el viernes ingrese la ley, separada de lo que es lo fiscal", anticipó.Sobre la discusión por la reposición del Impuesto a las Ganancias, que sería rebautizado como Ingresos Personales, el diputado oficialista admitió que "ese es uno de los temas que está en conversación con los gobernadores".En declaraciones a radio El Destape, Zago detalló que la ley ómnibus tendrá "unos 280 artículos aproximadamente", bastante menos que los 664 de la versión original que terminó achicándose a 330 en el dictamen que se votó en febrero pasado en el recinto (y que luego fue retirado por el Gobierno).El Gobierno evalúa incorporar el impuesto a las Ganancias en el proyecto de Ley Ómnibus, con la posibilidad de que pueda aplicarse de forma retroactiva por los meses en que no tuvo impacto sobre los trabajadores que tienen remuneraciones laborales por encima de un piso determinado de ingresos.Consultado sobre el tratamiento del DNU 70, que en el Senado ya sufrió el rechazo, Zago aclaró que la fecha será determinada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem."Esperemos que no sea en conjunto con la ley de Bases porque haríamos una ensalada Waldorf. Me parece que tiene que ir debatiéndose parte por parte y una vez que llegue la discusión, lo discutiremos con los distintos bloques para llevarlo el recinto y que cada uno exponga su posición", manifestó.