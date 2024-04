Empleados de Salud realizaron asamblea para exigir mejoras salariales

Empleados del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizaron una asamblea para exigir mejoras salariales y se solidarizó con los trabajadores del Estado que han sido despedidos."Nos solidarizamos con todos los trabajadores que fueron despedidos y las asambleas son para decirles que no están solos. En el Estado no sobra nadie, cada despido significa un derecho que se recorta", expresó la delegada de ATE, Nadia Burgos, a Elonce."Tenemos una pelea propia que es la de visibilizar, el código 42, que reconoce la actividad riesgosa por ser trabajadores de salud y desde el 2007 quedó congelado en 50 pesos. Es una burla y una falta de respeto que esos códigos no se actualicen o vayan al básico", expresó .En este sentido, sumó: Sabemos que el Ministro de Salud cobra más de dos millones de pesos por su antigüedad y queremos que en la paritaria del viernes, salarial, se logre un aumento al básico y además se ponga una fecha para la paritaria sectorial"-"En el Ministerio de Salud estamos muy atravesados por las problemáticas actuales, y en torno al dengue se necesitan medidas más integrales", dijo al sostener que hay que garantizar la salud.