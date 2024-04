Télam: menos del 15% de los empleados aceptó el retiro voluntario

Las puertas de Télam están cerradas desde hace cuatro semanas y los empleados tienen prohibido ir a trabajar a esa agencia de noticias y publicidad del Estado nacional. De hecho, este lunes 1° de abril todos los empleados recibieron un nuevo mail donde se los "dispensa" de ir a trabajar por una semana más.El presidente Javier Milei anunció hace un mes su cierre, cuando dio el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. "Vamos a cerrar la agencia Télam, que ha sido utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista", dijo el Presidente ese viernes por la noche en el Congreso. Tres días después la agencia dejó de funcionar, se dio de baja su sitio web, las dos sedes amanecieron valladas y sus empleados fueron "dispensados" de ir a trabajar.Pero la realidad es que hasta ahora menos de 100 empleados firmaron los retiros voluntarios que ofrece el Gobierno, sobre 780 empleados totales que tenía Télam cuando cerró sus puertas. No llegan al 15% del total, mientras que 680 siguen cobrando sus salarios como si fueran a trabajar todos los días y nada ocurriera allí.El Gobierno puso un plazo límite para que acepten el plan de retiros voluntarios en Télam, hasta el 10 de abril, con dos opciones para todos los empleados contratados o de planta permanente, "cualquiera sea su edad y antigüedad en el empleo", según el mail que recibieron todos los trabajadores.La oferta de salida y el antecedente de MacriEl "convenio de desvinculación voluntario" establece que quienes se anotaron hasta el 31 de marzo van a cobrar toda la indemnización en una sola cuota, junto con el sueldo que se les va a pagar los primeros días de abril; mientras que el resto de los que se anoten al plan de retiros voluntarios tendrá que esperar hasta principios de mayo para cobrarlo junto con el sueldo de abril."El problema es que cuando uno va a hablar con la gente de Recursos Humanos, te dicen que el monto máximo que pueden pagar es de $ 23,5 millones, más allá de la antigüedad que uno tenga en la agencia. Y esa no es una cifra razonable para los que tenemos más de 10 años ahí, cargos altos o los que tienen inmunidad gremial", le dijo un empleado de Télam.Otro empleado ratificó esos datos y agregó: "Hernán Lombardi puso más de 100 millones de dólares y con esa plata despidió al 40% de los empleados, cuando gobernaba (Mauricio) Macri, de los que la Justicia laboral impuso que volvieran más de 200, mientras que el resto aceptó las indemnizaciones y no volvió. ¿Otra vez van a quemar la plata los funcionarios nacionales?".Es que en junio de 2018, la gestión de Rodolfo Pousá en Télam y Lombardi como titular del Sistema de Medios Públicos, despidieron a 354 empleados, que eran el 40% de los 878 empleados totales. Pero la mayoría de los despedidos reclamaron ante la Justicia laboral y 225 fueron reincorporados, mediante un plan de devolución de indemnizaciones, años después y sin intereses, que hizo licuar ese dinero en beneficio de los despedidos.Por eso, la actual intervención en Télam de Diego Chaher sabe que no puede despedir del mismo modo a los empleados nuevamente, bajo riesgo de volver a tener el mismo problema judicial que tuvo Lombardi hace casi seis años atrás."La idea es ver cuánta gente toma el retiro voluntario. También dar jubilaciones anticipadas. Y si no, vamos a tener que avanzar con algunos despidos, para retomar las actividades que hacía Télam, pero bajo otro nombre y quizás en otro lugar, cuando tengamos unos 200 empleados que queden ahí, para tener 100 en la agencia de noticias y otros 100 para la publicidad oficial", aseguró una fuente oficialLo cierto es que para llegar a esa cifra de solo 200 empleados, el Gobierno tendrá que redoblar sus esfuerzos, ya que hasta ahora los anuncios oficiales tuvieron poco impacto entre los empleados, quienes montaron un acampe permanente en la puerta de la agencia, para mostrar su disconformidad con la decisión oficial y visibilizar sus ganas de volver a trabajar en Télam.