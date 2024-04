Milei homenajeará a los caídos y veterano de la guerra de Malvinas

El mandatario nacional estará a las 10 en la Plaza San Martín para colocar una ofrenda floral en el Cenotafio de los Caídos en Malvinas y de esa forma rendir homenaje a los 649 héroes fallecidos en las Islas Malvinas y también a los veteranos del conflicto bélico.



En el acto central de la jornada, en la avenida Santa Fe y Maipú, el jefe de Estado estará acompañado por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Defensa, Luis Petri, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.



También se espera la participación de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hija de un ex combatiente de Malvinas y quien ha expresado diferencias de postura sobre el tema con el jefe de Estado.



El discurso de Milei en esta fecha genera expectativa debido a sus declaraciones previas en las que expresó su admiración por la ex primera ministra inglesa Margaret Thatcher, quien tomó la decisión de atacar el crucero General Belgrano -donde fallecieron 323 argentinos-, acción considerada por el país como un crimen de guerra.



Más tarde, a partir de las 15 en Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia y el vocero presidencial, Manuel Adorni, rebautizarán el Salón Pueblos Originarios con un nombre referido a la Cuestión Malvinas.



Por la tarde, también está previsto un Tedeum en la Catedral Metropolitana, al que asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo y la Ciudad, aunque no estaba confirmada la asistencia de Milei.



Villarruel, además, tendrá su propia actividad programada para este miércoles en la Cámara alta, donde a partir de las 18 en el Salón Azul entregará Diplomas de Honor a excombatientes y a integrantes de la Comisión de Familiares Caídos.