Gobernador de Santa Cruz: "Si no hay recursos, no va a haber Pacto de Mayo”

“Si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley ‘Bases’ ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros”, dijo el mandatario en declaraciones con Radio 10.También agregó que la queja es generalizada y “hay un gran descontento entre los gobernadores patagónicos”, porque considera que “la mayoría no está de acuerdo con muchas de las medidas del Gobierno”.Sobre Milei, expresó: “Creo que tiene la oportunidad de hacer las cosas bien y se está equivocado. Los más perjudicados son los más pobres, la clase media que pasa a ser pobre y los pobres que no tienen a donde ir”. Por último, consideró que existe una mirada “egoísta y centralista” porque “se olvida del centro del país”, dijo.