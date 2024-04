El Gobierno sigue negociando con los gobernadores por la Ley Ómnibus

El fin de semana, durante una entrevista con CNN, el Presidente redobló las críticas a los mandatarios provinciales, los acusó de “no querer jugar limpio” y aseguró que “fue un error hablar de manera transparente y honesta”.“Cuando presentamos la Ley Bases agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una híper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, disparó Milei.En la previa de una nueva reunión con los gobernadores, Francos aseguró que el libertario usó esa frase para aludir al debate de la primera ley ómnibus. “Entendimos que había ciertos acuerdos para tratar el tema y después la ley no se aprobó”, recordó el funcionario.Y aseguró que las reuniones con los gobernadores y con distintos bloques de legisladores continuarán en los próximos días con el objetivo de que se discuta antes de fin de mes la nueva “ley bases” en el Congreso.Según describió el ministro del Interior, durante el fin de semana se abrieron varios focos de discusión con las provincias. El primero surgió a partir de una versión errónea que indicaba que la Casa Rosada dejaría de transferir a las recursos previsionales. Otro punto de debate gira en torno a la suspensión de las obras de infraestructura financiadas por el gobierno nacional, algunas de las cuales “podrían ser reactivadas en un futuro”, dijo el funcionario.Además, respondió a las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien planteó que el ajuste económico propiciado por el Gobierno está siendo financiado por las clases populares y no por la “casta política” como había prometido la Libertad Avanza en su campaña.“Son apreciaciones, creo que está equivocado, no lo pagan los sectores populares. Los sectores populares están sufriendo un ajuste de la economía como todos los argentinos”, dijo Francos. Y desarrolló: “Cuando el Presidente habla de la casta se refiere a decenas, miles de contratos en el sector público vinculados a militantes políticos que se han ido cortando en estos tres meses de gobierno”.“A veces las noticias se confunden y generan este tipo de reacciones, pero las reuniones han continuado, seguimos con temas y la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia fines de este mes”, sentenció. Y sostuvo que la idea del Gobierno es que la Ley Bases y la reforma de la ley fiscal, junto con las reformas tributarias que se van a enviar, “son el primer paso hacia el Pacto de Mayo” que propuso el Presidente: “No creo que vaya a haber inconvenientes”.