Francos a Pullaro: “Sectores populares sufren ajuste como todos los argentinos”

"Son apreciaciones que puede hacer y está en todo su derecho, pero creo que está equivocado", indicó Francos y agregó: "Los sectores populares están sufriendo un ajuste en la economía como lo hacen todos los argentinos".En la misma línea, el funcionario nacional especificó: "Cuando el Presidente se refiere a que el ajuste lo sufre la casta se refiere a que ha habido miles de trabajos asignados a militantes políticos que se han ido cortado, también cuando se refiere a programas, actividades, hechas para beneficios políticos se han cortado del presupuesto".Francos también se hizo eco de los cuestionamientos del embajador estadounidense en la Argentina, Marc Stanley, quien reclamó a la administración libertaria por las operaciones de la base china en Neuquén."Me parece que el embajador tiene sus apreciaciones particulares, supongo que este tema sensible desde hace muchos años, de la instalación de una base en el sur de observación del espacio, meteorológicas, son temas que el embajador tiene absolutamente claros porque los ha conversado con el gobierno argentino", se escudó el ministro en una entrevista a Radio Rivadavia.Además, sostuvo: "No sé cuál es el motivo ni por qué el embajador tiene estos comentarios porque estos temas están absolutamente conversados y claros".El encargado de avanzar en los acuerdos con los gobernadores reveló que, a pesar de las "versiones erróneas que cofunden", las reuniones "han avanzado y seguramente la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia finales de este mes"."La idea es que la Ley Bases y la reforma tributaria que se van a enviar sean el primer paso hacia el Pacto de Mayo que propuso el Presidente", subrayó el funcionario.Por último, contó que el Gobierno trabaja en la posibilidad de incorporar capítulos de la reforma laboral en el megaproyecto para posibilitar el ingreso de capitales. "Uno de los temas más complejos es la regulación laboral obsoleta y que no genera el ánimo de muchos inversores de traer capitales al país. Algunos sugerían que varios aspectos contemplados en el DNU fueran tratados en una ley", concluyó Francos.