Milei cargó contra gobernadores, habló de su “mayor logro” y de la dolarización

El presidente Javier Milei cargó contra gobernadores y sostuvo que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta", mientras los acusó de "no jugaron limpio".



Recordó que cuando se mandó el proyecto de Ley de Bases se incluyó el capítulo fiscal "para ayudarlos a resolver un problema".



"Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una híper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio", expresó el presidente en diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer, por CNN.



La dolarización y su mayor logro

Destacó la gestión económica que lleva adelante su gobierno y resaltó que el mayor logro fue "haber evitado la hiperinflación". Por otro lado, aseguró que llevará adelante su plan de "competencia de monedas", que diferenció de la dolarización, y consideró que no cree poder llegar a implementarlo para "las elecciones del año que viene" aunque "la meta como tal existe”.





Si bien la dolarización fue uno de los emblemas de la campaña de Milei, en una entrevista con CNN, el mandatario aseguró que "nunca se habló de dolarización" sino que propusieron una "competencia de monedas". "En esa competencia es muy probable que, si se llega a imponer una moneda, la moneda que se va a imponer por las preferencias de los argentinos, sea el dólar. Por eso se habló de dolarización”, explicó.





Aunque volvió a defender el proyecto, reconoció: "No creo que lleguemos para las elecciones del año que viene, pero la meta como tal existe".



De todas formas, enfatizó que el cierre del Banco Central, otra de sus grandes promesas de campaña, continúa en pie. "Nosotros podemos hacer todas las reformas que sean pero si usted deja vivo el Banco Central los delincuentes de la política tarde o temprano van a querer usarlo para estafar a la población. Entonces la única manera de evitar esto es eliminándolo".



Aseguró que la institución no es necesaria y que el país puede funcionar con distintas monedas. "La moneda es un invento del sector privado para resolver el problema de la doble coincidencia y el problema de la indivisibilidad pero el mundo encontró una manera de usar monedas distintas. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a la gente que moneda usar?", explicó el mandatario.



También en el plano económico, Milei resaltó: "Mi mayor logro es haber evitado la hiperinflación", dijo a días de cumplir cinco meses de gestión.



"La inflación de diciembre acumulaba en tres semanas un 30% de suba, por eso yo decía que si quedaba en esa cifra era un golazo porque significaba que en la cuarta semana ya habían dejado de crecer los precios”, explicó.



En ese sentido agregó: "Terminó dando 25. En enero dio 20, en febrero 13, pero cuando usted limpia los efectos del arrastre estadístico, y los aumentos de una vez y para siempre de tarifas y por ejemplo prepagas, eso hace que la inflación esté en el orden 7%, pero veníamos viajando a velocidades de arriba del 50% mensual. Marzo es un mes difícil por la cuestión de la estacionalidad pero en algún momento la tasa de inflación se va a derrumbar del mismo modo que se derrumbó el dolar”, adelantó.



Por último, el mandatario destacó: "Nosotros pensábamos alcanzar el déficit cero para el año completo 2024 y lo hicimos con tanta fuerza que lo alcanzamos en el primer mes del año. Eso implicó cortar con la emisión monetaria”, sumó el mandatario a los primeros logros que alcanzó a partir de sus políticas de "motosierra".





Alineamiento con Estados Unidos

Por otro lado, Milei ratificó su alineamiento con los Estados Unidos y consideró que no se equivocó en haber llamado señor presidente al ex mandatario norteamericano Donald Trump, al visitarlo en Estados Unidos en un encuentro del Partido Republicano. "Es un error creer que lo es", afirmó.



"Soy más afín de las ideas del partido republicano, es cierto y conocido, pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos e Israel. Son mis aliados internacionales, por eso tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden", expresó.



En la entrevista, cuyo anticipo generó un conflicto con Colombia, Milei llamó "comunista asesino" al presidente de ese país, Gustavo Petro, de pasado guerrillero, e "ignorante" al mandatario de México, Andrés López Obrador.



“No tengo que tener esperanza de nada. Es un problema de los mexicanos si eligen socialistas, me compadezco de los que tengan que padecer un régimen socialista", sumó.



Sobre los peores presidentes de América Latina, apuntó contra "lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, el comunismo que quiere impulsar Petro, lo que tiene Cuba y Nicaragua son verdaderamente despreciables".