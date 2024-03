Martín Menem: “Que esta nueva etapa nos encuentre lo más unidos posible”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo este domingo que tiene “la esperanza” de que este segundo intento de aprobar la ley ómnibus tenga éxito y al respecto consideró que “es importante que en esta nueva etapa” encuentre al oficialismo, a los bloques de la oposición dialoguistas y a los gobernadores “lo más unidos posible”.



“Tengo la esperanza que voy a hacer todo lo posible para que eso ocurra porque es importante que en esta nueva etapa nos encuentre lo más unidos posible. Tengo la convicción que vamos a trabajar una buena ley (Ómnibus), ojalá nos podamos encaminar”, deseó el riojano.



En declaraciones radiales, Menem destacó la reunión que convocó el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los mandatarios provinciales para la semana que viene.



“Yo siempre soy optimista, incluso en el proyecto que tratamos en enero”, insistió el titular de Diputados, y agregó: "Creo que esta vez se está tomando más conciencia y vamos camino a tener más puntos en común”.



Consultado sobre la relación sinuosa de Nación con los gobernadores, sugirió que la traba central tiene que ver con la ecuación fiscal.



“Durante muchos años se gastó muchísimo más dinero del que se recaudó a través de los impuestos. Los presupuestos terminaban siendo mentirosos. Lo que se está haciendo es dejar de gastar lo que no se tiene. Ese recorte lo tenemos que hacer todos juntos”, explicó.



En tanto, Menem puso foco en el problema de la inflación y al respecto señaló que "los resultados empiezan a mostrarse, hay una desaceleración confirmada y eso hace cambiar las expectativas”.



A su entender, lo ciudadanos argentinos “ven que esto empieza a funcionar”, aunque explicó que “aparte de todo lo que se hizo, necesitamos desregular la economía para volver a crecer”.



“Tenemos que bancar la parada, es duro, es difícil, cuesta, una vez superada esta etapa del freno que está tocando piso, vamos a ver el efecto rebote y vamos a ir construyendo una nueva Argentina”, pronosticó.



Al ser consultado por las formas de Javier Milei para gobernar, un plano muy criticado, Menem minimizó la cuestión y destacó al presidente por su “transparencia y honestidad”.



“El estilo del presidente se construyó así. Es una persona transparente, honesta, que vino a dejar su vida para terminar con este problema. No pondría en el ojo su estilo o sus formas. Me centraría en el fondo, que es volver a ser un país normal, eso necesitamos", amplió. (NA)