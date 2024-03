Rogel: “Presidente Milei, queremos ser Nación”

El diputado provincial, Fabián Rogel, volvió a criticar las políticas que aplica el gobierno del presidente Javier Milei y cuestionó la decisión nacional de dejar de enviar a Entre Ríos los fondos de Salto Grande y los que corresponden a la compensación para la Caja de Jubilaciones. En ese marco, destacó los esfuerzos que hace el gobierno de Rogelio Frigerio para mantener en orden las finanzas públicas en medio de las situaciones descriptas.



Rogel dio a conocer un escrito en el cual cuestiona al mandatario nacional, entre otras cosas, por el desapego que tiene al orden republicano, según expresó.



“Aún en las dictaduras militares, donde se desconocía el orden constitucional e imperaban las armas, nunca se destrató de la manera que veo que se destrata hoy la división de poderes, las autonomías provinciales y el sistema republicano en general”, indicó el dirigente radical.



“Usted, que ha hecho del antikirchnerismo y del antirradicalismo, una especie de profesión de fe doctrinaria a la par de considerar a Carlos Menem como el mejor presidente que tuvo la Argentina, termina siendo peor aún que lo que aborrece”, agregó.



El actual legislador y ex convencional constituyente provincial cuestionó que el gobierno central no haya enviado a Entre Ríos los fondos de Salto Grande ni las compensaciones que debe remitir a la Caja de Jubilaciones por los años en que el sistema previsional entrerriano aportó al gobierno nacional sin transferir su caja jubilatoria.



En ese sentido, sostuvo que constituye un derecho primario de la provincia el acceso a los excedentes de Salto Grande y que los fondos al sistema previsional son también un derecho en reconocimiento a que Entre Ríos no transfirió su sistema previsional y contribuyó a afrontar, durante el menemismo, el déficit del sistema jubilatorio nacional. “No hemos transferido la Caja de Jubilaciones y tampoco se hará porque los convencionales constituyentes consagramos en nuestra Carta Magna que el sistema quedará siempre bajo la órbita entrerriana”, agregó.



“No se gobierna un país a los latigazos, ni desconociendo que las provincias son las que dieron conformación al Estado nacional, abdicando algunos de sus poderes y derechos para crear un país en armonía. Alberdi, en quien a usted le gusta referenciarse, sentiría vergüenza por este atropello a las provincias”, fustigó Rogel al dirigirse al actual mandatario argentino.



“Conformar la Nación costó sangre, sudor y lágrimas, al decir de Churchill. Hubo muchas peleas hasta que las provincias nos pusimos de acuerdo y, confirmado en las Bases de Alberdi, llegamos a tener la Constitución que usted parece desconocer”, cuestionó y agregó: “Resulta hasta chiquilín pensar que la Nación tiene derecho absoluto sobre todo lo que producen las provincias, incluso Entre Ríos, como si las provincias fueran subordinadas del poder central”.



Por último, Rogel sostuvo que el gobernador Rogelio Frigerio “electo igual que usted, por la voluntad popular, está haciendo todo lo necesario para poner los números en caja y poner en marcha esta provincia y en medio de un panorama adverso por lo que describo como su modo de entender la relación con las provincias”.



“Estamos en Semana Santa y justamente quiero recordar un rezo de la Iglesia Católica, donde se brega por ser nación. Presidente: queremos ser nación; una nación ecuánime en la distribución de sus recursos y digna en el contexto de las naciones. Queremos ser nación”, finalizó.