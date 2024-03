Caja de Jubilaciones: Bordet acompañará gestiones para revertir recorte de Milei

El diputado nacional, Gustavo Bordet, repudió la eliminación de los giros al sistema previsional entrerriano y puso a disposición colaboración política y asistencia técnica para revertir la decisión del gobierno nacional.



¨La eliminación por DNU de los giros que la Anses les realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación, entre ellas, la nuestra, es un nuevo golpe de Javier Milei a los entrerrianos”, remarcó el ex gobernador.



“Siempre he sostenido que de los problemas políticos se sale con diálogo y consenso. Esta instancia es la primera. Vamos a acompañar cada una de las acciones que propendan a recuperar esos fondos y defender nuestro sistema previsional”, hizo saber.



“Lo haremos en la misma línea de la colaboración política y asistencia técnica que desde la oposición aportamos para que el Poder Ejecutivo Provincial recapacite respecto al impuestazo que significaba la reforma tributaria que impulsaba su gobierno”, manifestó a través de sus redes sociales.



“Entendemos necesario ponernos nuevamente a disposición, tanto política como técnicamente, para accionar de manera contundente frente a esta apropiación de fondos que pertenecen a la provincia”, señaló el legislador nacional.



“En 2018 los gobernadores de las 13 provincias logramos por ley un tratamiento más igualitario y compensaba en parte nuestro sistema previsional. También hubo transferencias durante el gobierno de Alberto Fernández”, recordó.



En ese marco, advirtió: “Una medida como la que tomó por estas horas el gobierno nacional incrementará aún más déficit de la Caja de Jubilaciones y deberá revertirse cuanto antes”.



Finalmente, Bordet afirmó que la política de ajuste que está implementando el gobierno nacional para alcanzar el equilibrio fiscal, “no sólo es severa, sino cruel e injusta” y que “las consecuencias de los tarifazos, devaluación, inflación y recortes cada vez más profundos a las provincias serán nefastas para el pueblo argentino”.