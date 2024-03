El Gobierno suspendió el envío de gendarmes a embajada argentina en Venezuela

El Gobierno argentino frenó el envío de gendarmes que iban a custodiar la embajada en Caracas. De acuerdo con las fuentes oficiales, la decisión fue tomada por un pedido de Cancillería.



La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está a cargo del traslado de las dos tandas de gendarmes -una de seis y otra de dos efectivos- destinadas a reforzar la seguridad en la embajada, donde actualmente se alojan seis dirigentes venezolanos que pertenecen al equipo de la disidente María Corina Machado. Sin embargo, Diana Mondino suspendió este proceso por el momento.



Según consignó el diario Clarín, “altas fuentes venezolanas en el exilio que permanecen en Caracas” revelaron que este procedimiento quedó pausado por dos razones. El vicecanciller Leopoldo Sahores y el secretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara, están negociando en secreto un salvoconducto para los seis dirigentes.



Los colaboradores de María Corina Machado no han pedido asilo porque “no quieren perderse el proceso electoral y, si viajan a la Argentina, se alejan” de las elecciones. Sin embargo, corren el riesgo de ser detenidos si salen de la embajada, al no tener todavía el estatus de asilados. Diana Mondino, Sahores y Vergara están mediando con el gobierno de Nicolás Maduro y los opositores para solucionar esta situación.



Por otro lado, según el procedimiento, la canciller debe pedirle a Bullrich que envíe a los gendarmes, esto podrá ser hasta antes de las elecciones presidenciales, previstas para el 28 de julio. Sin embargo, las fuentes consultadas por Clarín advierten que es posible que el ingreso de los efectivos se vea obstaculizado por el gobierno de Maduro.



Extraoficialmente, fuentes de la Cancillería aseguraron que el retraso en el viaje del personal de Gendarmería hasta Venezuela, se debe a “una demora por los documentos”.



En medio de las versiones cruzadas, la certeza es que efectivamente no está previsto que los centinelas resguarden la embajada argentina en Caracas en los próximos días. (TN)