Milei conformó el Consejo de Asesores Económicos: sus funciones y quiénes son

El presidente Javier Milei conformó un consejo de asesores económicos que trabajará ad honorem y que funcionará paralelamente al Ministerio de Economía de Luis Caputo. El exvicepresidente del Banco Central, Damián Reidel, el legislador libertario Ramiro Marra, el empresario Eduardo Bastitta, el economista Fausto Spotorno, el economista del CEP Ariel Coremberg, el CEO de Carta Financiera Miguel Boggiano y el director de Econométrica, Ramiro Castiñeira, serán los integrantes.Catalogado como think tank, el equipo de economistas realizarán un trabajo coordinado con los principales asesores del Gobierno, Santiago Caputo y Federico Sturzenegger, con el objetivo de reeditar la función del grupo de economistas que acompañó al libertario durante la campaña.En las últimas horas, Boggiano utilizó sus redes para agradecerle a Milei la posibilidad: "Agradezco al Presidente y amigo Javier Milei por la invitación a sumarme Consejo de Asesores Económicos. Confío en que debatiremos propuestas audaces. Tengo una revolucionaria en mente". El mensaje fue replicado por el mandatario a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).Los dos principales referentes del Consejo, en tanto, serán Damián Reidel, quien ocupó la vicepresidencia del BCRA durante la gestión de Mauricio Macri, y de Marra, quien ingresó a la Legislatura en 2021 de la mano de Milei, luego de militar durante algunos años junto a Roberto Lavagna en la desaparecida alianza Consenso Federal. No obstante, el broker conocía al actual jefe de Estado desde 2005 cuando lo tuvo como profesor en la Universidad del Salvador.De esta manera se confirmó oficialmente el cargo que tendrá Ramiro Marra tras su renuncia a la jefatura del bloque de legisladores de LLA en la Ciudad de Buenos Aires.La noticia, sin embargo, fue anticipada por el propio Javier Milei hace más de dos semanas. En ese momento, Marra expresó a través de "X" su agradecimiento "al presidente Javier Milei por proponerme unirme a su Consejo de Asesores Económicos, es un compromiso que con mucha honra y responsabilidad decido tomar. Seguiremos trabajando juntos para lograr una Argentina mejor ¡VIVA LA LIBERTAD!".Obtuvo, además, la respuesta del ministro de Economía Luis Caputo, quien saludó al legislador luego de que se diera a conocer la noticia. Con un mensaje sintético, el titular del Palacio de Hacienda e instrumentador del fuerte ajuste del gasto público que lleva adelante el Gobierno nacional, expresó: "Qué bueno Ramiro!!". Fuente: (Ámbito)