Michel respondió a Guzmán e instó a “dejar de generar grietas entre peronistas”

El ex director General de Aduanas, Guillermo Michel, salió al cruce de las declaraciones del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien a través de la red social X, se refirió a la gestión de Sergio Massa al frente de la cartera y a los índices de pobreza generados en el mencionado período.“Martín Guzmán tu pasantía le salió cara al país y al peronismo. Tu único legado fue generar el festival de importaciones más grande de la historia (te dejo link por si tienes dudas) y colocar al peronismo al borde de dejar el gobierno en helicóptero, situación que Massa logró evitar y así permitir al peronismo retener la PBA, la primera minoría en el senado y diputados y recuperar municipios en muchas provincias”, expresó Michel con dureza.“Es hora de que dejes de generar grietas entre los dirigentes peronistas que son los que juntan los votos en todas las elecciones para que después algunos arribistas como vos ocupen cargos públicos. Como también evalúes volver a la jefatura de trabajos prácticos de Columbia”, remató el ex titular de Aduanas y mano derecha de Massa.No es la primera vez que ambos dirigentes se cruzan en redes sociales. Anteriormente, Guzmán había criticado la modificación al Impuesto a las Ganancias impulsada por Massa, a lo cual Michel retrucó responsabilizándolo de haberle hecho perder “dos superávits comerciales históricos al país” al no evitar el “festival de importaciones”.