Vialidad Nacional: seis trabajadores del Distrito Entre Ríos fueron despedidos

La decisión del Gobierno nacional de reducir la planta de trabajadores del Estado tiene en vilo a empleados y sindicatos. Una de las reparticiones que ha reportado cesantías es Vialidad Nacional, que en las distintas dependencias provinciales empezaron a comunicar que presiden prescinden de sus servicios. En Entre Ríos seis trabajadores recibieron los telegramas de despido, es por ello que se realizó una asamblea en la sede de Paraná.“Comenzaron a llegar la lista donde dejaron de estar vinculados más de 160 compañeros en todo el país. Vialidad está presente en todas las rutas que recorre el país y son usadas por todas las personas”, dijo el secretario General Gremio de Trabajadores de Vialidad, Raúl Meza, aal sostener que “esta situación nos deja sin recursos para hacer nuestra tarea frente a la sociedad. Los trabajadores están presente en todos los caminos de la Argentina”.Puntualmente, expresó que en la provincia, “son seis los trabajadores que recibieron los telegramas. Vialidad nacional tiene unos 150 trabajadores por provincia. Entre Ríos posee 1700 kilómetros (de rutas) que requieren mantenimiento, es decir alrededor de unos 10 kilómetros por cada trabajador. Además, hay 500 puentes; muchísimas alcantarillas y diversas obras que requieren mantenimiento”.Al ser consultado sobre los seis trabajadores que quedarán cesantes, expresó que “es gente importantísima que están desde hace tiempo. Son profesionales, ingenieros y contadores, que hacen proyectos, trabajan y planifican las rutas”.“Daniel Koch, ex titular del Distrito Entre Ríos, está en la lista. Es por ello que no sabemos quién se hará cargo. En un momento se dijo que lista estaba compuesta por trabajadores que representaba la política”, dijo al sostener que durante la gestión anterior en Vialidad nacional ingresaron “14 trabajadores”.“Hay mucho hermetismo sobre cómo seguirán las cosas. Es necesario aclarar que en Vialidad no sobra nadie, si nos desfinancian vamos a quedar en una situación de ineficiencia ante la sociedad”, precisó al sostener que tienen planificado realizar medidas de fuerza.