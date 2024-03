El gobierno suspendió la operatoria de cooperativas creadas entre 2020 y 2022

Video: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni

El Gobierno de Javier Milei anunció que suspenderá la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022 y que se van a inspeccionar las 4.355 creadas durante el año pasado. Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, en la conferencia de prensa de este miércoles.



Además, indicó que "se va a retirar la autorización a operar a 11.853 que habían sido suspendidas en el 2019 y que por alguna razón que no comprendemos y sin que le hayamos encontrado ningún motivo, el Gobierno anterior decidió seguir financiando".



Al anunciar la medida, Adorni dijo que será el ministerio de Capital Humano el encargado de "controlar y depurar el padrón nacional de cooperativas que reviste innumerables irregularidades".



Al momento de justificar estas acciones, Adorni planteó que "el padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años. El 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% repiten el mismo mail para registrarse y el 9% increíblemente comparten domicilio. Resulta nuevamente sorprendente que los argentinos hayan financiado instituciones que no tenían ni siquiera la mínima certificación de legalidad".



Luego precisó que, según los registros del Gobierno, "las cooperativas pasaron en los últimos años de 9.978 a 23.836. Otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener".