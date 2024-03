Entrerriana despedida por supuesto cobro de nueve mil euros desmintió a Adorni

Video: Lucianna Sola se defendió de las críticas de Manuel Adorni

así como el del delegado de Turismo en Miami, Eduardo Piva. El vocero presidencial consideró que las funciones de ambos eran "parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina". También reaccionó su hermana Ximena, diputada del PRO en Santa Fe, ambas oriundas de La Paz.Este martes, en comunicación telefónica con, Sola de Suquet realizó un descargo y desmintió los dichos de Adorni. "", afirmó en la entrevista donde refutó los dichos del funcionario nacional.Sola de Suquet, que hace 17 años que se ocupa de la promoción turística de Argentina en Francia, aclaró que nunca tuvo el rango oficial de “delegada”, como se afirmó en el gobierno. También señaló que siempre fue una empleada administrativa de la embajada argentina en París, contratada por esa legación.“Empecé en 2006 como asistente del director de la oficina de promoción turística y, durante seis años cobré un sueldo neto de 1.500 euros y cuando este renunció, me hice cargo del servicio con un salario de 2.100 euros", explicó la paceña, que se formó profesionalmente en Rosario y vive hace más de 22 años en Francia.", explicó Sola de Suquet, que aclaró: ", cuando quien era entonces el delegado en esta ofician se jubila y quedo yo en esta oficina, sola" y sentencia: "No hacía falta dar un nombre y apellido, no hay nadie más".", sostuvo el ministro del Interior Guillermo Francos en X, tras anunciar que "con la información suministrada por el Secretario @danielscioli he decidido dejar cesantes a dos funcionarios del área Turismo, uno que prestaba funciones en Miami hace más de 30 años con un sueldo de u$s 13000 mensuales y la otra en Paris hace 17 años con un sueldo de 9000 Euros".El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este viernes 22 que el Gobierno desvinculaba a dos diplomáticos del área de Turismo, que desde hace años cobraban sueldos cercanos a los US$ 10 mil dólares y aparecían como contratados en la Embajada Argentina en París y en el consulado en Miami.Desde el gobierno difundieron a la prensa que había "dudas" sobre las funciones de estos agentes del Estado y el anuncio lo realizó el propio Adorni en su conferencia del pasado viernes: "Se tomó la determinación de despedir a dos funcionarios de la cartera de turismo: un delegado de turismo en Miami y otro en París", anunció el vocero, quien agregó que "en el primer caso, el delegado de Miami, tenía un salario mensual de 13 mil dólares desde hacía 31 años", mientras que el segundo, el de la entrerriana Sola Suquet, "percibía desde hace 11 años unos nueve mil dólares por mes"."Se les dio curso a estos despidos, parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina", concluyó. Uno de ellos es Eduardo Piva, agregado para Asuntos de Turismo en Miami, mientras que la otra despedida es Lucianna Sola de Suquet, nombrada en la embajada argentina en París en 2007. La propuesta fue elevada por el propio Daniel Scioli, secretario de Turismo y ex candidato y funcionario del kirchnerismo y el peronismo.Desde Casa Rosada dijeron que "las nuevas autoridades de Inprotur vienen trabajando con el área Jurídica del Ministerio del Interior. Se le envió a Scioli un informe sobre las delegaciones argentinas en el exterior y sobre la situación financiera", según consigna Clarín.La diputada provincial de Santa Fe, Ximena Sola, reaccionó a los dichos de Adorni y junto a la publicación de La nación sobre el despido de su hermana, replicó en X."ORGULLOSA DE MI HERMANA LUCIANNA SOLA", titula el posteo la legisladora santafesina, también nacida en La Paz, donde apunta al vocero presindecial: "Estimado @madorni , como Ud verá en mis redes (X, Insta) soy diputada de Santa Fe, abrazo las ideas de la libertad y creo profundamente en el cambio que necesita la argentina. Hoy este cambio lo lidera el presidente Milei, y es por este motivo que, en cada opotunidad que tengo, defiendo al gobierno nacional", postula."De todas maneras a veces se cometen errores (es humano equivocarse) pero es de persona íntegra reconocerlo y disculparse. Espero que pueda leer quién es mi hermana. No son todos lo mismo. Que las fuerzas del cielo acompañen a nuestro Presidente, porque los argentinos merecemos vivir mejor. Un saludo cordial", concluye Sola.