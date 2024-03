Juan Diego Etchevehere: “Tenemos que retroceder con la presión tributaria”

Caminos de la producción

La relación con Javier Milei

, integrante de la Sociedad Rural Argentina, estuvo presente en, que se emite por, para dialogar acerca de la presión tributaria al sector agropecuario, la relación con el gobernador, el encuentro de instituciones y entidades entrerrianas cerca de Santa Elena y el modelo de país que plantea Javier Milei.Sobre la actividad que organizó la Sociedad Rural Argentina, manifestó: “Muy contento y sorprendido por la fuerte convocatoria que hubo este sábado en el establecimiento Casa Nueva al norte de la provincia, cerca de Santa Elena. Asistieron más de 100 instituciones provenientes de distintos puntos de la provincia y también de distinto origen: representativos de los servicios, el comercio, la industria, la producción y el campo. Es la continuidad de un trabajo que venimos haciendo desde La Rural desde el año pasado con encuentros que arrancaron en Concordia, siguieron en Gualeguaychú, continuaron en Crespo y finalizaron en un gran encuentro en el Centro de Convenciones de Paraná allá por junio del año pasado. Hicimos una presentación con más de 700 personas a los cinco precandidatos a Gobernador con algunas propuestas e iniciativas que entendíamos nosotros que ayudaban y colaboraban que nuestra provincia, tan rica en recursos naturales y humanos, pueda encontrar una senda de crecimiento y desarrollo”“Pasadas las elecciones, nos pareció oportuno y prudente reunirnos de vuelta en un ámbito distendido y llegar a ciertos consensos básicos, transversales a todas las instituciones o actividades que desarrollamos en Entre Ríos”, señaló.En base a las conclusiones del encuentro, enunció: “. Hablamos de educación, de salud, de conectividad, de infraestructura de los caminos primarios y secundarios y la energía renovable. Ejes temáticos que nos involucran a todos los entrerrianos”.También dio a entender las diferencias entre la gestión anterior de gobierno en la provincia y la actual: “El anterior gobierno era un poco reticente con el sector agropecuario. Había diálogo, pero con las líneas secundarias y terciarias. Con el gobernador era muy difícil. Hubo siete u ocho encuentros con la Mesa de Enlace en los siete u ocho años de gobierno. Frigerio buscó cambiar eso. Era una de las demandas que le veníamos haciendo y desde diciembre hay un canal de diálogo importante. Eso no quita que coincidamos y que tengamos un pensamiento único y tengamos que debatir ideas y propuestas, sino que haya una mesa de entendimiento donde esté el sector privado y podamos dialogar”.“Consideramos que tienen que modificar la ley para que baje la presión tributaria. Ahora lo que compete con el sector agropecuario hay una ley de actualización del impuesto inmobiliario rural que nos da 139%. El sector agropecuario lo que dice es respetemos la ley. No hay ningún motivo para no respetarla y para que el sector que viene con tres emergencias continuas se le agrave aún más la situación fiscal”, reiteró.Consultado sobre las expectativas para los próximos meses, el dirigente explayó: “A todos los argentinos y entrerrianos nos avergüenza los indicadores que estamos teniendo en la actualidad, como los pesos se nos van evaporando de la mano con índices de pobreza que no están en relación con un país tan rico como la Argentina y una provincia tan pujante como puede llegar a ser Entre Ríos. Fueron muchos años de regulaciones que trajo estos resultados de la actualidad. No hay que irse muy lejos de cuál es la realidad a la cuál puede llegar Entre Ríos. Miremos Uruguay, Paraguay o Brasil, que han cambiado color político, pero han mantenido ciertas políticas de Estado”. De esa forma, argumentó: “Creemos que lo que debería entrar ahora en Argentina y Entre Ríos es algo más similar a los países de la región. Ojalá los resultados se puedan ver en el corto plazo”.“Uno cuando mira la boleta de la provincia de Entre Ríos, el 50% son impuestos. Si bien hay una readecuación de la tarifa eléctrica, tiene que haber una disminución de la presión tributaria. Entre Ríos está por encima del costo eléctrico de Corrientes. En lo que es lo productivo, muchas inversiones productivas que tendrían que venir a la provincia de Entre Ríos se están yendo a otras provincias”, afirmó.Al tocar el tema de los caminos primarios, secundarios y terciarios, Etchevehere calificó que “nunca estuvieron peor” y que “son intransitables”. “Con esta presión tributaria récord no se entiende como Vialidad en vez de concentrarse en reparar los caminos en ser una agencia de empleo y tratar de generar más empleo propio y no una prestadora de servicios en beneficios de la producción. Hay 24 mil kilómetros de algún tipo de camino en Entre Ríos. 21 mil son mejorados y el resto pavimentados. La labor que tendría que hacer Vialidad debería ser más enfocada para lo que fue creada y no para convertirse en un lugar de empleo público. El Estado está sobre dimensionado y eso es lo que tenemos que buscar como sociedad: que el motor vuelva a ser la actividad privada, que es la que financia al Estado público”.También adelantó el próximo paso que realizará el campo tras la reunión del sábado: “Pensamos hacer en el corto plazo un documento que sintetice este gran encuentro del sábado con más de 200 personas y un clima de buena predisposición para presentar propuestas. Queremos tener un encuentro con distintos poderes del Estado. Ojalá que el gobernador nos reciba y poder plantear cara a cara estas iniciativas”.Ante la presencia del presidente en la expo rural, Etchevehere expresó su postura de la relación: “Milei siempre estuvo cerca del campo. Hubo muchas promesas de que iba a bajar las retenciones. Entendemos que son el principal impuesto gravoso que nos saca de la cancha a la Argentina con respecto a otros países de la región. Sin embargo, los productores argentinos somos muy eficientes y seguimos produciendo. Milei fue claro en cuanto a la disminución de la presión tributaria, de liberar las energías, a que el campo pueda producir más y pueda volcar en los mercados internacionales, que pueda ingresar nuevas tecnologías para producir y tener más valor agregado en Argentina. Ojalá que con las iniciativas que está llevando adelante le vaya bien. Nosotros, como sociedad, le pedimos que le vaya bien como presidente”.Asimismo, resaltó: “Si la política se resiste a que la sociedad de alguna manera, que tomó la decisión a través de las autoridades que eligió, no las pueda llevar no se entiende. Fue claro cuando Milei expuso, como también cada gobernador que fueron elegidos. Lo primero que tenemos que hacer como sociedad es brindarle las herramientas necesarias para que los gobiernos que se inician puedan llevar sus políticas adelante. Después la sociedad civil juzgará si está bien o mal. Me parece que negarle la posibilidad de llevar adelante lo que anunció en campaña es algo que nos condena como sociedad”.Tras hablar de la situación que atraviesa el país en términos económicos, aseveró: “Tiene que haber un acuerdo nacional, la política tiene que sacarse los egoísmos y las conveniencias propias partidarias para entender qué le conviene a la sociedad”.