Causa Seguros: Gobierno detectó contratos dudosos en ex Ministerio de Mujeres

En las últimas horas, se conocieron novedades en el marco de la causa que investiga el escándalo descubierto en las contrataciones de seguros en el Estado durante la gestión del ex presidente, Alberto Fernández. La auditoría que realiza el Ministerio de Capital Humano detectó más contratos sospechosos por un monto estimado de $30.000.000.



En este caso, las nueve pólizas de seguros fueron contratadas por el ex Ministerio de las Mujeres. Quien figura como apoderado es Carlos Soria, una de las personas apuntadas como parte de la maniobra asegurativa. La documentación ya fue puesta a disposición del juez Julián Ercolini, que es quien lleva adelante la causa iniciada por las denuncias de la dependencia en cuestión, la Anses y Nación Seguros S.A., en la que es investigado el ex mandatario.



La nueva información surge de la supervisión de un “convenio interadministrativo” firmado en junio de 2022 entre el ministerio que encabezaba Elizabeth Gómez Alcorta y la empresa estatal Nación Seguros. En dicho acuerdo, la compañía fue representada por Soria, hombre que ya es investigado en la causa que tiene a cargo Ercolini. (TN)