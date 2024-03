Empleados juntan firmas para impedir posible privatización de Banco Nación

El presidente Javier Milei ya anticipó que, así como Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales, el, que está cumpliendo 132 años de historia,más temprano que tarde. El anuncio alteró a las más de 17.000 familias que trabajan en lasque tiene en todo el país y que no saben cuál será su futuro en caso de que eso suceda. Fue por ese motivo que los empleados de la entidad oficial decidieron comenzar conen todo el país. De esa manera se podría“El directorio del Banco informó que se está avanzando en realizar unay es el primer camino que habilita a la. Entonces, desde La Bancaria, a nivel nacional, se colectan firmas en todas las sucursales del país para juntar un millón y medio de firmas y con ese aval ir a la Cámara de Diputados para presentar un proyecto de ley”, comunicó auno de los empleados de la sucursal del Nación en Paraná, Damián Dumé. Y agregó: “Cuando hay un proceso de privatización, no se sabe qué pasará,“El problema con Banco Nación es que tiene más de 700 sucursales en el país y”, explicó Dumé al remarcar: “Banco Nación, al ser estatal, es el que sale en rescate cuando las situaciones económicas o climáticas perjudican a los productores;”. “Ese es el rol del Estado presente mediante un banco que sale a la ayuda de las economías regionales”, fundamentó el empleado de la sucursal del Nación y Paraná; y remarcó: “Banco Nación, el año pasado, tuvo 800 mil millones de pesos de ganancias;”.En la oportunidad, Dumé indicó que debido a la digitalización de muchos trámites bancarios, jubilaciones y retiros, antes de la pandemia, la sucursal del Nación en Paraná, antes, tenía 80 empleados y hoy son“Hay empleados con más de diez años de antigüedad; el año pasado, solo hubo dos ingresos en Paraná y no más de diez en las sucursales del interior de la provincia”, acotó al respecto.Puede firmar el petitorio cualquier adulto mayor de 18 años; y no necesita ser cliente del Banco. Los interesados deben acercarse de 8 a 13 en todas las sucursales de Paraná y las localidades de la provincia.