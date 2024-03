Massa: “La idea de Memoria, Verdad y Justicia es patrimonio de Argentina”

El ex ministro de Economía, Sergio Massa, se pronunció este domingo respecto del 24 de marzo y aseguró que el proceso de “Memoria, Verdad y Justicia” y el “Nunca Más” son parte del “patrimonio" que a la Argentina “le reconocen en todo el mundo”.



Así se expresó el ex candidato de Unión por la Patria al reflotar un fragmento de una intervención suya en el Debate Presidencial 2023.



"A 40 años del retorno de la democracia a la Argentina, me parece central que tengamos la posibilidad de hablar de convivencia democrática pero también que tengamos la posibilidad de reafirmar algo que a la Argentina le ha valido un enorme reconocimiento internacional", señalaba Massa en aquella oportunidad.



A su vez, agregaba: "La idea de Memoria, Verdad y Justicia, la idea del Nunca Más, el Juicio a las Juntas que arrancará el primer gobierno democrático y la condena a represores, son parte del patrimonio que a la Argentina no solo le reconocen en la región, sino que le reconocen en todo el mundo, a tal punto que preside organismo de derechos humanos internacionales centralmente por el reconocimiento que nos ha valido".



El líder del Frente Renovador encabezó su mensaje con la consigna “Democracia para siempre”, seguido de la frase “Hoy, 24 de marzo, reiteramos: Memoria, Verdad y Justicia”. (NA)