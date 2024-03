Con gran concurrencia, se realizó la marcha del 24 de marzo en Paraná

Video: Multitudinaria marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Testimonios de la gente

Historias de la última dictadura cívico militar

Paranaense se enteró que tiene familiar desaparecido y pidió justicia: “Nunca Más”

Video: Paranaense se enteró que tiene familiar desaparecido y pidió justicia: “Nunca Más”

El documento leído en el acto

Para conmemorar el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se llevó a cabo en Paraná la tradicional marcha, que partió desde la zona de Plaza Sáenz Peña y culminó frente al Museo de Bellas Artes.Desde la plaza se movilizaron diferentes agrupaciones políticas, organizaciones gremiales, movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos. La actividad fue organizada por la Multisectorial de Derechos Humanos bajo el lema “La patria no se vende, Memoria, Verdad y Justicia, el pueblo se defiende”.La actividad se desarrolló en todo el país, donde tuvo como epicentro principal, la Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Una joven estudiante de Filosofía acotó: “Me parece muy importante estar en un día como hoy y cada año reivindicar y apoyar la lucha”. Asimismo, agregó: “En cualquier parte que esté, trato de participar”.Un joven también dijo que se sumó a la campaña hace años: “Tuve la oportunidad porque me traían mis padres para concientizar lo que es la problemática para entender que hay discusiones que parece que están saldadas, pero al día de hoy, en este contexto y la contextura política, es necesario volver a involucrarse y estar presente. No hay ninguna discusión saldada y ningún derecho ganado. Hay muchas cuestiones en materia de derechos humanos que se están poniendo en tela de juicio”.“Participar una vez más este 24 de marzo en una marcha por los derechos humanos me parece fundamental e importante. Más que nada en momentos y contextos en los que se intentan como sociedad disciplinar comportamientos económicos y modalidades que quieren irrumpir de un modo u otro en la sociedad”, sostuvo Iván.Una joven recordó desde cuándo participa: “Tengo 20 y desde los 16 que participo así que hace cuatro años que estoy”. Asimismo, resaltó el propósito de la convocatoria: “Recordar a los 30 mil que fueron chicos de mi edad de 20 o 25 que luchaban por un mundo mucho más justo. Tratamos de ser ese legado estando acá. Hoy siguen pasando muchas desigualdades, muchas injusticias porque hay políticas que se repiten de nuevo en estos momentos. Estamos para decir Nunca Más, pero también para decir que luchamos por eso que luchábamos”.“Todos los años es así y esperemos que seamos muchos más”, argumentó una joven estudiante de pastelería. Un hombre indicó: “Es un momento en el que tenemos que acompañar y que mejor que estar acá”.María Luz Piérola reflexionó sobre la fecha: “Me parece que lo que pasó en Buenos Aires y lo que está pasando acá en la marcha es una muestra contundente en contra de estas políticas. Esta alegría, esta militancia es demostrar al gobierno nacional que no nos van a derrotar. Esa es la idea”.Gustavo Piérola también formó parte de la marcha y asentó: “Es una marcha en todo el país que refleja que el país que nos están dando, lo están entregando y hay que salir a defenderlo a la calle. 24 de marzo es por los 30 mil compañeros y compañeras”.“Es una emoción y orgullo inmenso de pertenecer a este grupo que no permite que se olvide lo que pasó en este país”, reafirmó una mujer. “Una vez más estamos acá. Recordamos cada 24 lo que fue aquello. Necesitamos tener historia, se está alentando el discurso y negando lo que fue el 24 de marzo y lo que vino después. Se está alentando un discurso de odio para que se repita mucho de los actos que sembraron el terror en aquella época”, explicó un hombre.Marcelo Atelman manifestó que “hay que tener Memoria, Verdad y Justicia. Sobre todo, recordar todo lo que nos pasó y que este gobierno lo que está haciendo está hundiendo al pueblo. Quiere volver a la Argentina de 1880 y no quiero que se le permita”. También pidió a “medios de comunicación, por la educación pública, la salud pública y toda la historia”.Elonce recorrió la marcha y pudo recoger el testimonio de una persona que fue secuestrada en la última dictadura cívico militar. En ese sentido, contó queAdemás, añadió: “Un 20 de febrero de 1978, me secuestraron en la Comisaría Novena, que hoy es el Brete, donde pasé mis días atados de pies y manos a una cama, sin colchón, tomando un vaso de agua, comiendo pan y haciendo las necesidades en un tacho. Nos custodiaban unos policías, pero gracias a Dios pudimos salir adelante. A otros compañeros a los que recuerdo, no los volví a ver nunca más”.La marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que se llevó a cabo en Paraná durante este domingo contó con muchas historias muy crueles de personas que perdieron a seres queridos durante la última dictadura cívico-militar.Hay muchos casos que marcharon para exigir justicia por familiares que fueron cruelmente desaparecidos por la fuerza militar. Uno de esos casos estuvo en un hombre de Paraná, que reveló a Elonce que se enteró recién hoy por su madre que tiene una tía desaparecida.En primer lugar, expresó: “Estaba en la casa de mi madre comiendo un asado y me cuenta que tengo una tía desaparecida, Amelia Santini, desaparecida en la dictadura. Esto se ocultó en la familia, estuvo tapado mucho tiempo y tuve la necesidad de venir a expresarme, a estar acá, a apoyar y una profunda tristeza con ganas de decir Nunca Más”.Asimismo, agregó: “Basta a ese genocidio que hubo en Argentina. Estoy por mi tía, que me enteré hoy a la tarde que es una desaparecida de esa dictadura nefasta y que este gobierno se pone a discutir el número. Eso no importa, un genocidio es una masacre”.