Cristina Kirchner: “Sería bueno reflexionar sin odios cómo llegamos hasta acá”

"Un día como hoy, hace 20 años, acompañé al Presidente Néstor Kirchner al acto de recuperación de lo que fuera el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, la ESMA", indicó la ex mandataria nacional en su cuenta de X, antes Twitter.Y enseguida añadió: "Tal vez, el lugar más emblemático de la tragedia política, económica y social que envolvió a todos los argentinos en aquellos años y de la que, aún hoy, sufrimos las consecuencias".Asimismo, sostuvo que la dictadura de 1976 "no fue la primera": "En junio de 1955, durante el segundo gobierno del General (Juan Domingo) Perón, aviones de las Fuerzas Armadas argentinas, piloteados por argentinos, descargaron toneladas de bombas sobre otros argentinos y argentinas que circulaban en un día normal de trabajo por la Plaza de Mayo y sus alrededores, provocando cientos de muertos y miles de heridos"."A pesar de que sé que es absolutamente contrafáctico, sería bueno que todos pudiéramos reflexionar sin dogmatismos ni odios cómo es que llegamos hasta acá", añadió."El 19 de septiembre de 2023, el Museo Sitio de Memoria ESMA - ex centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de Argentina fue incorporado a la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)", detalló la ex jefa de Estado.Y recordó que la "UNESCO es el organismo perteneciente a Naciones Unidas, símbolo de integración universal que también, allá por 1979, declaró Patrimonio de la Humanidad al campo de concentración más grande y emblemático del Holocausto, que fue Auschwitz".