Frigerio visitó a los damnificados por la inundación en Rosario del Tala

Política La provincia brindará subsidios para las familias evacuadas por las inundaciones

Rogelio Frigerio recorrió la zona más crítica de las inundaciones en Rosario del Tala, el barrio El Pueblito. Junto a autoridades provinciales y municipales, se comprometió a impulsar el dragado del arroyo Tala y destacó que se están tramitando aportes no reintegrables para los municipios afectados.El titular del Poder Ejecutivo entrerriano visitó a vecinos que sufren por el desborde del arroyo Tala e informó sobre la campaña Volver a Casa, que implementa el gobierno provincial con municipios de los lugares afectados. Allí reiteró: “Vamos a trabajar para acompañar a las familias también en el regreso al hogar, que es un momento difícil, porque ahí uno se da cuenta de lo que se perdió”.A propósito, insistió: “Estamos tramitando aportes no reintegrables para los municipios que sufrieron esta situación. Vamos a dar subsidios puntualmente a las familias afectadas para que recuperen lo indispensable para seguir viviendo. Esa es la tarea del Estado en estos momentos tan difíciles”.Además, en referencia a soluciones a largo plazo, expresó: “Hay dos dragalinas en la provincia y están en mal estado. Tenemos la idea de recuperar una y traerla para acá para empezar a trabajar en el dragado del arroyo que, me cuentan el intendente y el senador, es una de las causas por las cuales se inunda de esta manera”.A su vez, el intendente talense Juan Medina agradeció la ayuda del Estado entrerriano y resaltó que se efectivizó “desde el primer día”. “El gobernador se empezó a comunicar y envió a personal de Defensa Civil, que estuvo instalado desde la primera noche. La ministra de Desarrollo Humano estuvo parada aquí mismo y vio el pico de la creciente, de la crisis. La Secretaría de Políticas del Cuidado mandó provisiones importantes y la Secretaría de Articulación Política Social contribuyó con colchones, alimentos, mercadería y repelentes para asistir la situación, porque no teníamos y había casi 140 evacuados”.Fueron parte de la recorrida el intendente Juan Medina, la ministra de Desarrollo Humano Verónica Berisso, la presidente del Consejo General de Educación (CGE) Alicia Fregonese, el senador Juan Diego Conti y el secretario de Articulación de Política Social Ricardo Vales.