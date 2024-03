Frigerio: “Estamos del lado de los productores agropecuarios y su gente”

El gobernador Rogelio Frigerio hizo una recorrida por los stands de la Expo Maciá para dialogar con los productores de miel de la provincia. Posteriormente, dialogó consobre la importancia del evento: “Se conjugan las fiestas populares con un congreso con los productores, los especialistas y gente de otros países. Se compra, se vende y es muy importante estar acá y que esté el Estado provincial y municipal, que se puso al hombro la organización”.Al hacer referencia a las expectativas del 2024, señaló: “Hay muchas cosas que hay que hacer: habilitaciones que estaban pendiente desde hace mucho tiempo que el Ministerio de Desarrollo Económico está impulsando.”.El político no tardó en mencionar que “tenemos, además, una tarea enorme que el Estado tiene que apoyar a la diferenciación de nuestra miel.”.Consultado sobre la relación con las dos Cámaras provinciales, el titular de la Gobernación de Entre Ríos manifestó: “Tenemos muchas cuestiones en común que atender. La política tiene que servir para solucionar problemas. Debe haber menos debate, discusión y menos pelea entre políticos y más trabajar entre espalda con espalda para solucionar problemas de la gente en un momento dramático que vive la Argentina, solo comparable con la crisis del 2001”.En la misma línea, Frigerio expresó: “No podemos dejar de escuchar a la gente, de estar cerca, de dejar de tener empatía con el drama que vive la gran mayoría de los argentinos. Tenemos que dar un espectáculo de seriedad, de compromiso y trabajo en conjunto además de la bandera política. Principalmente tratando de encontrarle solución a problemas que vienen de mucho tiempo atrás. Llegó el momento de empezar a solucionar”.Por otra parte, argumentó queSaben que estamos en una profunda crisis de recursos tremenda, pero cuando hagamos pie y podamos recomponer esta situación, va a ser nuestra prioridad”.Se lo he transmitido con una firmeza y les he pedido que cuando tengan una duda me llamen a mí o al ministro o al secretario de Agricultura. Tenemos muchos funcionarios de nuestro gobierno que vienen del sector productivo agropecuario, sino de las gremiales del campo. Hay un diálogo permanente y estamos a la escucha de preocupaciones y propuestas”.Por último, hizo mención a la colaboración que hizo el gobierno provincial a los departamentos que sufrieron inundaciones: “”.El intendente de Maciá, Ariel Müller, expresó “estar muy contento con la presencia de Rogelio Frigerio. Sabía de la fiesta así que no había que explicarle nada. No dudó en acompañarnos y estamos muy contentos con la respuesta de la Apícola. Creemos desde la gestión anterior –de Juan Diego- que la parte apícola sea el eje. Tenemos que defenderla, escucharla y saber que necesitan”.