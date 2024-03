Grabois: “Milei tiene como consigna la recolonización de nuestro país”

Foto: Archivo.

El referente de Patria Grande, Juan Grabois, visitó este viernes las ciudades de Concepción del Uruguay y Colón, donde señaló que el ministro de Economía de La Nación, Luis Caputo, y al funcionario, aunque sin designación conocida, Federico Sturzenegger, son los verdaderos “poderes” en la administración de Milei, a quien le endilgó ser un representante de los sectores financieros.



El ex precandidato a presidente en Unión por la Patria (UxP) pasó por "La Histórica" invitado por el MOSU (Movimiento Obrero y Social Uruguayense). Se reunió con los integrantes de la cooperativa cartonera, con el Intendente local, José Eduardo Lauritto, con dirigentes gremiales y sociales, y, finalmente, con la militancia en general en el salón de Embarcados.



“Milei tiene como consigna la recolonización de nuestro país, que volvamos a ser colonia”, expresó. En este marco auguró que junto con la dolarización el Estado “se va a transformar en un narcoestado”.



Por otro lado, observó que la llamada “licuación” no es otra cosa que “una confiscación”. “Al pueblo le confiscaron en 100 días su derecho a la propiedad. Nos robaron un cuarto de nuestra propiedad privada”, publicó Babel.



Grabois convocó a organizar la resistencia, a ocupar los espacios públicos. De cara a la rosca política pidió “no votar” a quienes no ponen la cara en la disputa frente a Milei y permanecen callados. “Al que no pelea no hay que darle voto”, remató. (Con información de APFDigital)