Empresarios sostienen que levantar el cepo es “muy prioritario”

El viernes al mediodía, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los empresarios del G6, quienes le expresaron sus sensaciones en relación con diversos temas económicos y a cómo ven el futuro de la Argentina.Daniel Funes de Rioja, líder de la Unión Industrial Argentina (UIA), brindó detalles del encuentro y precisó que el Presidente “explicó los lineamientos de su estrategia macroeconómica, los logros obtenidos, los desafíos que quedan por delante y la ratificación de un compromiso muy fuerte de equilibrio de las cuentas públicas”.El titular de la UIA indicó que el Gobierno quiere levantar el cepo “lo más rápido posible”. En diálogo con Sábado Tempranísimo por Radio Mitre detalló: “Hay muchos que dijeron que ya se podía levantar, pero él piensa que hay que encontrar un equilibrio, no quiere dar ningún paso en falso. Es un tema muy prioritario”.Junto a él, Milei y Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, recibieron a los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, que encabeza Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuyo titular es Adelmo Gabbi; la Cámara de Comercio, con Mario Grinman; la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), cuyo vicepresidente es Jorge Brito; y el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.“Fue la primera ocasión de una reunión del G6 con el Presidente”, destacó Funes de Rioja. Además, reveló que el economista Eduardo Eurnekián, presidente del Consejo Asesor Empresarial de las Américas y ex empleador de Milei, también participó del encuentro.“Bajar la inflación, levantar el cepo y empezar este camino hacia la reducción de impuestos es un desafío que tiene por delante”, mencionó Funes de Rioja como parte de los objetivos que les manifestó el mandatario. Allí les confirmó que su objetivo es lograr la quita del cepo de manera rápida pero no anticipada.“En la estrategia del Gobierno está que la producción y el empleo tengan un lugar prioritario, eso significa eliminar o disminuir el impacto de esa recesión que se está viviendo”, remarcó Funes de Rioja, aclarando que ya se conformó un grupo de trabajo para tratar la cuestión financiera.Tras la cumbre, Pino aseguró que Milei se comprometió a bajar las retenciones al campo cuando se alcance el equilibrio fiscal. “Fue una muy buena reunión, donde cada uno, representando a sus cámaras, dio su punto de vista. El que más habló fue el Presidente, contando lo que viene haciendo y cómo ve el futuro de la Argentina. Se tocaron muchos temas, como su viaje a Italia y el encuentro que mantuvo con el Papa Francisco”, resumió Pino.Pino dijo que ni siquiera se mencionó la posibilidad de una devaluación durante el encuentro, y que, en cambio, Milei sí ponderó el valor del dólar oficial respecto a los paralelos. “La idea de ellos es que esa brecha se vaya achicando, y que eso se mantenga en el tiempo, para que el famoso cepo pueda ser liberado”, completó.