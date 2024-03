La Vicegobernadora homenajeó a Alicia Reynoso, enfermera veterana de Malvinas

En la oportunidad, se le rindió homenaje a la entrerriana Alicia Mabel Reynoso, una de las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que participaron en la guerra de las Islas Malvinas. Del encuentro también estuvieron presentes autoridades de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, el secretario Sergio Avero; la prosecretaria Sara Foletto y la coordinadora Julieta Sosa; además, el titular de la Dirección de Prensa y Relaciones Institucionales, Sergio Solari y la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Lucia Borroni.La vicegobernadora habló sobre el encuentro y expresó: “Tuvimos la grata visita de tener hoy en el despacho de la Vicegobernación a una de las enfermeras que participó en la guerra de las Islas Malvinas. Fue un hermoso encuentro donde ella nos relató su historia de vida, una historia para ser escuchada y, especialmente, reconocida. Ella, junto a otras mujeres, estuvieron al lado de aquellos soldados que llegaban heridos, deshidratados, desnutridos o famélicos, fueron enfermeras que no solo curaban las heridas sino también los contenían emocionalmente”.Asimismo, valoró el compromiso de Reynoso en su lucha por rescatar la memoria y evitar el olvido de Malvinas. “Nos contó que visita distintas escuelas e instituciones del país dando charlas para que no se pierda esta parte de nuestra historia que es tan importante rescatar”, dijo Aluani al tiempo que comentó: “Me llamó mucho la atención cómo el dolor de la guerra, que obviamente deja muchas secuelas, se rearma y a través de esas charlas puede ir sanando sus heridas”.Seguidamente, Aluani se refirió al reconocimiento que la Cámara de Senadores tiene previsto realizarle a la excombatiente, heroína de la guerra de las Islas Malvinas, tal como lo expresa su documento nacional de identidad. “Es un reconocimiento que le vamos a hacer como enfermera y veterana de Malvinas, porque es un orgullo que haya defendido a la Patria y porque también valoramos su lucha por la visibilidad de la mujer en el conflicto del Atlántico Sur”, aseveró.Por su parte, tras la reunión, Reynoso se mostró muy agradecida por el homenaje y la convocatoria. “Estoy muy contenta ya que es la primera vez que me recibe una Vicegobernadora. Durante el encuentro hablamos de mis vivencias en esos momentos de la guerra y de la lucha posterior para nuestro reconocimiento”, manifestó.Mencionó que le regaló el libro de su autoría “Crónicas de un olvido. Mujeres enfermeras en la Guerra de Malvinas”. Una crónica que relata la participación de las mujeres en el conflicto del Atlántico Sur. “Se lo traje a la vicegobernadora para que conozca a esta entrerriana, la única entrerriana veterana de Guerra de Malvinas, en el cual quedan plasmadas las vivencias que, en parte, conté en el encuentro que mantuvimos hoy”, dijo.Luego, se refirió al rescate de la memoria, a la importancia de seguir contando nuestra historia para que no se apague la llama de Malvinas. “Vamos por los colegios, regando la memoria y sembrando Patria, para que los ciudadanos y ciudadanas del mañana crezcan conociendo la historia en primera persona”, subrayó Reynoso.“Siempre digo que para las generaciones futuras nosotros debemos ser un referente para saber lo que es amar a la Patria , porque nosotros juramos defenderla, incluso hasta perder la vida, como lo hicieron 649 únicos héroes en este conflicto”, cerró la excombatiente, heroína de la guerra de las Islas Malvinas.