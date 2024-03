UPCN solicitó la adecuación de los topes para las Asignaciones Familiares

Tras hacerse efectivo el aumento salarial acordado en la paritaria, numerosos empleados de la administración pública cobraron las asignaciones familiares con una suma inferior a la que venían percibiendo. UPCN solicitó “que se hagan las adecuaciones necesarias para que los compañeros vuelvan al monto que estaban cobrando hasta el mes pasado”, expresó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.Gran cantidad de trabajadores quedaron afuera del primer tramo de las asignaciones familiares. Esto sucedió porque los topes salariales para acceder a este beneficio se aumentan de acuerdo al incremento salarial, que fue del 18%. Pero, en este caso, como en los menores ingresos el incremento del piso salarial fue superior, hay trabajadores que fueron perjudicados.Ante esta situación, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos solicitó, a través de una nota dirigida al Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, que se revisen los topes vigentes para la percepción de las asignaciones familiares.“Nuestros compañeros expresaron sus razonables y atendibles reclamos, ya que sorpresivamente vieron reducidos sus ingresos en un momento de mucha dificultad para la discusión salarial y donde el objetivo primordial es no perder salario”, expuso Domínguez respecto a la situación.“Esto produjo porque las negociaciones llegaron en un plazo muy cercano a la liquidación y no hubo muchas posibilidades de ver el impacto que esto tenía”, señaló la Secretaria Adjunta. Y subrayó: “Por tanto lo que estamos pidiendo no es un incremento, sino una corrección”.Remarcó además que “si bien se trata de una cuestión técnica, de este modo estamos defendiendo el salario, para que lo que se da por un lado, no se pierda por el otro”.En ese orden, apuntó que esta medida “no perjudicó a aquellos trabajadores que se encuentran en un contexto salarial más favorable, sino a quienes están incluidos dentro del piso salarial, por lo que entendemos que se trata de una situación injusta que debe ser atendida en forma inmediata por el Gobierno provincial”.“El objetivo de este pedido es que los trabajadores conserven el tramo que tenían antes del último aumento salarial”, aseveró la Secretaria Adjunta. Sostuvo que para subsanar esto se deberán “elevar los topes para las asignaciones familiares con una lógica que esté de acuerdo al impacto que tuvo el último aumento de haberes, es decir, considerando también la suba del piso salarial”. Afirmó que “sólo de esa forma la aplicación de topes estará acorde a lo que efectivamente ocurrió con los salarios”.Señaló también que “como esta situación se corresponde con la paritaria del mes de febrero, entendemos que la corrección de los topes deberá aplicarse en la próxima liquidación y ser retroactiva a ese mes”.“Las asignaciones familiares significan un ingreso fundamental para un número considerable de familias, por lo tanto, es necesario que este tema se resuelva a la mayor brevedad”, subrayó por último.