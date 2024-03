Presentaron nota para impugnar a candidato a vocal del Consejo de Educación

Referentes de Derechos Humanos, Sindicatos y docentes, presentaron una nota en el Senado de la provincia para impugnar unos de los postulantes para ocupar el rol de vocal en el Consejo general de Educación (CGE). Cabe destacar que son cuatro cargos de los cuales, uno es sindical y los otros son políticos.“Ejercemos nuestros derechos como ciudadanos a partir de conocer los candidatos que presidir las vocalías en el Consejo General de Educación (CGE)”, dijo Fabiana Dato, a Elonce al sostener que “presentamos una nota de impugnación sobre uno de los candidatos porque creemos que no debería ser vocal del CGE ya que forma parte de un espacio político que reivindica el terrorismo de Estado y genocidio”.Acto seguido, informó que “es el Licenciado Santiago Laumann (familiar del ex candidato a intendente por La Libertad Avanza). Entendemos que el rol de los vocales es definir las políticas públicas educativas y no se honraría la historia de nuestro país y provincia. Además, el marco legal hay muchas normativas que promueven la Memoria, Verdad y Justicia”.En tanto, otra de las referentes, mencionó que “tuvimos muchas impugnaciones del ámbito de la cultura, derechos humanos y otros sectores. En la provincia contamos con un decreto que instituye que las instituciones educativas lleven adelante actividades sobre la Memoria, Verdad y Justicia”Por su parte, el referente de Agmer Paraná, Claudio Puntel, mencionó esta semana en los establecimientos educativos trabajan en el marco del Programa de Memoria con material de otros años. Y este año no sabemos qué pasará con el Programa de Memoria”.En tanto, la militante de Luz Piérola, comentó que “es un retroceso que tengamos un candidato con las características de Laumann, desde el Movimiento de Derechos Humanos tuvimos una larga lucha en lo que respecta a los temas”.