CGE coordina acciones para la regularización dominial de más de 500 escuelas

La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, se reunió esta semana con el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, con el objetivo principal de avanzar en el plan de regularización de los títulos de propiedad de inmuebles educativos.



En la provincia, hay 1.435 establecimientos distribuidos en todo su territorio, y más de 500 aún no cuentan con la debida regularización.



“Durante años el Consejo General de Educación ha ocupado inmuebles donados, transferidos, expropiados, sobre los que no se realizaron los debidos trámites ante los registros de la propiedad, esto es importante no sólo en lo legal o administrativo, sino también es fundamental para el progreso de obras públicas en las escuelas”, destacó Fregonese.



La importancia de esta regularización está dada por la necesidad de cumplir con requisitos que son establecidos por normas internas de la provincia y acuerdos por programas nacionales, referidos a la construcción, ampliación y reparación de establecimientos escolares. Un estudio preliminar indica que son 561 los establecimientos educativos que reúnen esa situación.



Según lo dispuesto por la ley de obras públicas, los inmuebles destinados a obras deben ser propiedad del comitente. Sólo en circunstancias excepcionales, también pueden realizarse en inmuebles sujetos a derechos de posesión, servidumbre o uso por cualquier título.



Durante la reunión, también se abordó la instrumentación del Decreto N° 2239, que regula la aplicación de plaguicidas en áreas cercanas a escuelas rurales, asegurando así un entorno seguro y saludable para los estudiantes y el personal educativo.



Además, se evaluaron las posibilidades de reubicación de la Escuela Técnica Nº3 Luis Candelaria, considerando trasladarla a las instalaciones de Líneas Aéreas de Entre Ríos (Laer), ubicadas en las proximidades del aeropuerto de Paraná. Esta iniciativa busca optimizar los recursos y mejorar las condiciones educativas de la institución.



Durante la jornada, las partes reafirmaron el propósito de avanzar en la regularización dominial de las escuelas y otras medidas destinadas a fortalecer el sistema educativo en Entre Ríos.