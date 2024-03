El campo entrerriano rechazó mayor incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural

La Federación Entrerriana de Cooperativas, el distrito Entre Ríos de la Federación Agraria, Farer y la Federación Agraria emitieron este miércoles un comunicado conjunto en el que rechazaron un posible incremento cercano al 200% del Impuesto Inmobiliario Rural.Al respecto, Gonzalo Álvarez Maldonado, referente del sector agropecuario, manifestó a: “Estamos preocupados por lo que se anunció durante la semana pasada en el Poder Legislativo, fundamentalmente en la Cámara de Senadores, sobre la posibilidad de un aumento del 200% por inflación. Hay una ley madre que es ejemplo en el país y que la mayoría de las provincias quieren aplicar, que es la del Impuesto Inmobiliario que se hace por productividad. En el caso entrerriano, son 16 zonas agroecológicas que, de acuerdo a la productividad de los último cinco años, se hace un promedio y se saca un coeficiente X aplicado. Esto fue violado anteriormente por algunos gobiernos y no queremos que suceda de nuevo”.“En ese aumento productivo que es el promedio de los último cinco años, da el 139% y se ignora por parte de la política, algo que ocurrió en Argentina y en el mundo, que son las tres últimas situaciones climatológicas de ‘La Niña’. Los productores no solamente perdieron la cosecha, las pasturas, los animales que tuvieron que deshacerse por no contar con alimentos y que gastó todos sus recursos económicos. Lo que se prometió en campaña de que no iba a haber aumento, como las retenciones que iban a desaparecer, parece que van a quedar. No hay que ponerle más el pie al productor porque en este momento no necesita presión impositiva, sino financiamiento para seguir produciendo para el bienestar del país”, añadió.Asimismo, sostuvo: “Algunos de los funcionarios de la agricultura del actual Gobierno, participan activamente a través de su entidad en la confección, en el debate para la aplicación del índice. Tenemos que hacer mayor productividad para generar recursos para tener alimentación sustentable para toda la población, así como un excedente para traer los dólares y las divisas que el país necesita, pero necesitamos salud y educación”.“Hay zonas que siguen al límite y que ‘La Niña’ fue tan fuerte que no llegó ‘El Niño’. Si uno ve las Bolsas de Rosario o Buenos Aires, verá que hay menos productividad y no tendremos tanta cosecha”, apuntó.Finalmente, destacó: “Tengo entendido que la Mesa de Enlace está reunida con hombres de Poder Ejecutivo, tanto de la Secretaría como de algunos legisladores, y esperemos que lleguen a un acuerdo, pero primero tienen que informarse de cómo se aplica una ley que quiere ser tomada por varias provincias para que sea justa, razonable y pagable”.