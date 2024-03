Polémica en el Senado nacional: legisladora libertaria contrató once familiares

La Libertad Avanza (LLA) fue sacudida por otro escándalo de contrataciones: una senadora jujeña les dio empleo a sus tres hijos, su nuera, sus hermanos, sus sobrinos y su cuñada para en su despacho de la Cámara alta nacional.La senadora apuntada por contratar a once familiares se llama Vilma Facunda Bedia y, en ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó sus actos y los calificó como “prácticas de la vieja política”.Los registros en el Congreso indican que la legisladora (que además es profesora y pastora evangélica) repartió cargos a múltiples miembros de su familia. Incluso, algunos serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un plan incompatible con un sueldo como trabajador parlamentario.Al respecto, Adorni aseguró: “Estamos absolutamente en contra de cualquier contratación o forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole”.Añadió que “la intención que tuvo la gente al votar fue elegir una propuesta que, claramente, marca una diferencia con la política tradicional”. Y resaltó: “Así que, todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política, no estamos de acuerdo”.“Los pormenores no los sé. Supongo que podrá dar una mejor explicación la senadora. Pero, si esto tuvo algún interés personal, lo rechazamos absolutamente. De no tenerlo, entiendo que la propia legisladora podrá dar una explicación correcta de qué es lo que ha ocurrido”, concluyó.ManiobraDe acuerdo con los registros, Bedia le otorgó a su hijo Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 y un sueldo que ronda los 700 mil pesos.Su otro hijo, José Jair Mamani, obtuvo un cargo con categoría A1 y un sueldo de aproximadamente 1,2 millones de pesos.Además, fuentes de la Cámara alta indicaron que también contrató a su hijo Pablo Mamani, sus hermanos Juan Carlos, Ricardo y Albert Bedia, su cuñada Nélida (pareja de Juan Carlos) y los hijos de ambos -Damaris y Jonatan- su sobrina Daiana Llanes y su nuera Mirta Silisque.Si bien no figuran en los registros, indicaron que podrían haber sido contratados “fuera de categoría” y con “los sueldos más bajos, los de 200.000 pesos”.