Analizan subir los aportes jubilatorios a los sueldos más altos en Entre Ríos

Política El gobierno detalló a gremios estatales la situación económica de la provincia

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, sugirió la posibilidad de “subir la alícuota de aporte” de “los estamentos de mayores ingresos” para financiar el organismo previsional y achicar el déficit crónico. Aclaró que la decisión oficial es "defender el 82% móvil y la edad jubilatoria”.Señaló que“En la actualidad, no llegamos a los dos activos por jubilado", ilustró el ex senador por Victoria y definió que "donde tenemos que poner más la mira” es en los sectores de trabajadores de salud, educación y seguridad.“Hay que revertir la tendencia del déficit y que empiece a bajar, con un esfuerzo de todos, de la parte activa y de los pasivos. Hay que empezar a ajustar el control de asistencia, de aportes y un montón de cosas que hacen que el sistema se ensanche”, dijo en declaraciones al portal Debate Abierto.Luego destacó que se han realizado reuniones con los sectores gremiales en las que también ha participado el Gobernador para explicar la situación y jerarquizó el sistema entrerriano, al que calificó como "solidario" y ponderó que "paga tres veces más que la media nacional.Refiriéndose a posibles medidas para reducir el déficit, Bagnat sugirió la suba de alícuota de aporte para los sectores del Estado con mayores haberes., analizó el funcionario.Además, informó que se hizo unapor la deuda que la administración central tiene con la Provincia. Se trata de fondos de la ANSES que se destinan para compensar a las provincias que no transfirieron sus regímenes jubilatorios a la Nación en los '90. Bagnat detalló que este añopor este tipo de financiamiento."No hay mucho margen financieramente para dilatar en el tiempo la situación de déficit de la Caja”, ratificó el funcionario.