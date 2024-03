Sturzenegger sobre el plan de Milei: “En seis meses se van a ver los beneficios”

Federico Sturzenegger planteó bajar el gasto al 25% del PBI

A nivel cultural, el economista habló esta noche con el programasobre lo que consideró como una batalla para dejar atrás “el relato” preexistente, en el que “durante 20 años se escuchó que el Estado era la solución a los problemas”, para pasar “a uno en donde se dice que le Estado puede ser el causante de los problemas”.“El segundo plano es la macroeconomía”, dijo Sturzenegger, para luego referirse a “la obsesión que tiene el presidente con el superávit” como “algo que no he visto”. Además, valoró “los logros” que ha conseguido en cuanto a los resultados fiscales de enero y febrero porque, según dijo, “tampoco son comunes”.En esa línea, señaló que es una de las principales batallas porque “no hay ningún economista que no coincida con que si la situación fiscal se resuelve se resuelve la inflación y el problema del crecimiento”.Sin embargo, afirmó que la disputa más difícil es la tercera, “el de la lucha contra la casta”. “El presidente habla de un modelo empobrecedor de la casta. El modelo de la casta es un modelo donde hay intereses en la sociedad que apropian recursos del resto, los sindicalistas apropian recursos, los empresarios consiguen su protección…para mí lo creó Onganía. En esos 50 años Argentina dejo de crecer”, apuntó.A continuación, se refirió a la reducción del gasto público que lleva adelante el gobierno, del cual dijo no ser “un asesor” sino un “ayudante”, al señalar que Argentina no puede “tener un Estado que usa los recursos de la gente para alimentarse a sí mismo” porque “venimos de un país que hace 50 años que no crece”. Y consideró que "el gasto público tiene que volver a su porcentaje histórico del 25%".El exsecretario de Política Económica de la Alianza y autor del Megacanje reconoció que Milei se encuentra dando "una batalla difícil" pero remarcó que "lo votaron para eso" porque "la gente dijo que no quieren más este sistema".Por ese motivo, explicó que los reveces que tuvo el Gobierno en el Congreso no van a detener el plan de reforma, sea mediante el DNU, la nueva ley Bases u otras herramientas. Al respecto, se refirió al cambio de estrategia que tomó el presidente cuando fracasó la ley ómnibus: "Cuando decidió retirar la ley bases dijo que podíamos hacer a través de los decretos y reglamentos, y así hicimos".Respecto del decreto, Sturzenegger remarcó que actualmente "está vigente, excepto el capítulo laboral, porque las corporaciones se defienden". Y aseguró que "tiene cosas muy interesantes que van a generar cambios muy importantes".Por otro lado, al ser consultado sobre el efecto de la licuación de ingresos que generó el ajuste sobre los jubilados, el economista apuntó contra la oposición por no haber votado el cambio en la fórmula previsional que estaba incluida en la ley Bases. "Será parte de la nueva negociación", dijo.Al referirse al mandatario, no dudó en afirmar que se trata de una persona "con una valentía extraordinaria" por el plan que está llevando adelante. Y fue por más al señalar que no va a haber una marcha atrás: "Su programa de gobierno va a seguir y en seis meses se van a ver los beneficios".Por último, se atrevió a puntuar el rol de presidente en los primeros 100 días de su mandato con la nota más alta. "Yo le pongo una nota altísima, un diez, por la valentía, la fuerza, la consistencia, y el intento de jugar por lo que cree que es s mejor para la Argentina", concluyó.