Gustavo Hein se presentó en Tribunales tras la denuncia de Stratta

Hein fue denunciado por la ex Vicegobernadora

Política Hein confirmó que ejercerá su derecho de defensa tras la denuncia de Stratta

La diputada provincial y ex vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, denunció ante la Justicia al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, por "violencia institucional contra la mujer" a raíz de una discusión sucitada durante la reunión de Labor Parlamentaria del pasado miércoles. En este marco, durante la jornada del lunes, el legislador oriundo de la ciudad de Basavilbaso, fue citado a las 12:30 en el Salón N° 6 del edificio de Tribunales de la capital provincial.Luego de la audiencia en la que Hein declaró ante autoridades judiciales, expresó a esta Agencia: “He ejercido mi punto de vista, me someto a la justicia como debe ser y nos hemos puesto a derecho”.Tras la denuncia de Stratta, el titular de la Cámara Baja de Entre Ríos emitió el siguiente comunicado que fue titulado como "La sociedad ya no tolera las viejas prácticas de la política, signadas por la difamación y la mentira”.A continuación, el comunicado:(APF)