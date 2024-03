Hein confirmó que ejercerá su derecho de defensa tras la denuncia de Stratta

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Gustavo Hein, se refirió a la denuncia judicial por “violencia institucional contra la mujer” que le formuló su par en la Cámara Baja, Laura Stratta.Luego agregó: “Será, entonces, en los tribunales locales donde exhibiré las pruebas y los testigos que respaldan mi posición; confiando -como siempre lo he hecho- en el accionar objetivo e imparcial de los jueces. Con tranquilidad y convicción, me presento a la justicia”.En ese marco, apuntó: “Son épocas de consenso, de diálogo, de transparencia. La sociedad ya no tolera las viejas prácticas de la política, signadas por la difamación y la mentira. En este contexto, procuraré -sobre todo como responsable de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos- que no se sigan aplicando; y, con ellas, perjudicando a más personas e instituciones”.El presidente de la Cámara de Diputados agregó que: “Habiendo comunicado esto, no puedo cerrar mi declaración a la sociedad, sin mencionar lo que realmente me preocupa, que es que quienes se embanderan en la protección de las mujeres, muchas veces, con sus propios actos, pueden llegar a desvirtuar sus causas; por ejemplo, con falsas denuncias”.Por último, señaló que “la violencia de género es el drama que viven miles de argentinas que todos los días son asesinadas, violadas, golpeadas o humilladas. Banalizar la lucha de las mujeres por ser respetadas no puede ser el camino que elija una representante del pueblo al ejercer su cargo. Ruego que seamos prudentes para proteger a las mujeres que necesitan apoyo de nuestra parte”.