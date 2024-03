Cierre de Télam: diputados presentaron proyectos para asegurar su continuidad

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara el cierre de la Agencia Télam este viernes y que los trabajadores no pudieran acceder a las redacciones este lunes, diputados nacionales de distintos bloques opositores presentaron distintos proyectos de ley que buscan asegurar su continuidad.



Una de las iniciativas fue presentada por el kirchnerista Pablo Carro, quien le exigió "al Poder Ejecutivo Nacional el sostenimiento de Télam, como la única agencia de noticias argentina con alcance federal y corresponsalías en todas las provincias".



Entre los fundamentos que detalló el legislador, advirtió que "un eventual cierre de Télam se llevaría puesto no sólo a la concreta generación de material de uso diario de cientos de empresas y organizaciones periodísticas medianas y pequeñas de todo el país, sino a cientos de trabajadoras y trabajadores que con profesionalismo y años de antigüedad ejercen el periodismo".



"Su perfil federal y su capacidad de generar información diversa, lejos de eliminarse, debería fortalecerse a partir de una reorientación de esta empresa pública", destacó Carro.



Por otro lado, la excandidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también presentó un proyecto que expresa rechazo a "todo intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la Agencia Télam".



Además llamó a repudiar "su cierre con vallado esta madrugada, a cargo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con el gobierno nacional y adherir al reclamo de su inmediata reapertura".



Bregman argumentó que "detrás del cierre de la Agencia se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión, que ya cuenta con graves precedentes bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, como se vio durante el tratamiento de la llamada ley Ómnibus, cuando decenas de trabajadores y trabajadoras de prensa fueron brutalmente reprimidos por registrar e informar acerca de las movilizaciones que se transcurrían en rechazo a la frustrada ley".



A su vez, el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, ya había presentado el jueves pasado una iniciativa que buscaba que el Congreso impidiera el cierre de Télam, antes de que se confirmaran las intenciones del Gobierno Nacional.



"Es un emblema argentino, reconocida en todo el mundo por su trayectoria y profesionalismo. El Gobierno tiene que entender que no puede llevarse puesto todo lo que contribuye a la construcción de federalismo, diversidad y calidad informativa", indicó Valdés que juntó 31 firmas de pares de Unión por la Patria en su proyecto.



Quienes respaldaron esta iniciativa fueron Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Monica Litza, Ariel Rauschenberger, Martin Soria, Juan Martin Pedrini, Eduardo Toniolli, Lorena Pokoik, Julio Pereyra, Jorge Romero, Tanya Bertoldi, Jorge R. Herrera, Gustavo Gonzalez, Pablo Todero, Ernesto Ali, Roxana Monzon, Nancy Sand, Pablo Yedlin, Carlos Cisneros, Ana Maria Ianni, Sabrina Selva, Andrea Freites, Jorge Araujo Hernandez, Micaela Moran, Maria Eugenia Alianiello, Hilda Aguirre, Jorge Chica, Maria Luisa Chomiak, Aldo Leiva y Natalia Zabala Chacur.