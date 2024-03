Galimberti: “El Gobierno Nacional pretende centralizar el manejo de recursos”

El Diputado Nacional por Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, brindó su opinión sobre el discurso del presidente Javier Milei ante la asamblea legislativa, durante una entrevista en el programa "Quien dice Qué" deEn relación al mensaje presidencial, Galimberti comentó: "Un discurso que desde lo comunicacional fue bueno, muchos argentinos estuvieron pendientes de lo que el presidente decía. Tenía la obligación por mandato constitucional de exponer el Estado del país y, en líneas generales, cumplió. Sin embargo, creo queEn este sentido, el legislador expresó su preocupación específica por el área económica: "En un gobierno donde se discutió la Ley Ómnibus, ni el jefe de gabinete ni el ministro de Economía concurrieron a dar algunas explicaciones. El propio presidente tampoco dio una mirada hacia dónde quiere ir la Argentina. Habló de cuestiones macro, pero dejó de lado algunas otras que son importantes".Sobre las insistencias que se vienen de cara al Pacto de Mayo, Galimberti opinó: "Daría la sensación de que el gobierno, luego del traspié que tuvo en el Congreso con la ley ómnibus, quiere tener un período de intercambio. Después, ya sabemos que el presidente a veces tiene un lenguaje donde dice no admito ningún tipo de negociación, pero, por otro lado, hay algunos funcionarios del gobierno que realizan ese trabajo"."Se abre una etapa en la cual habrá un intercambio de apreciaciones, y esto tiene que ver con muchos intereses que hacen a las realidades de las provincias", agregó.Desde su rol en el bloque Radical, Galimberti destacó su iniciativa legislativa: "Soy autor de un proyecto de interpelación al secretario de transporte para que nos explique el criterio de diferenciación y por qué se otorga el subsidio al transporte solo al AMBA y no a la zona del interior. Además, solicitamos que se establezca un subsidio para el año 2024, ya que el gobierno no ha presentado el presupuesto correspondiente".El diputado también manifestó su preocupación por la concentración de recursos a nivel nacional: "Estamos viendo una concentración de los recursos en el gobierno nacional y una caída de la recaudación en los gobiernos provinciales. El Estado federal tiene diferentes estamentos de gobierno, y queremos equilibrio fiscal, pero eso no debe ser a costa de provincias y municipios de un día para otro".Asimismo, concluyó advirtiendo sobre las estrategias gubernamentales: "La negociación va a ser larga. El gobierno está intentando ganar un túnel de tiempo, especialmente considerando el próximo ingreso de la cosecha de soja. Se advierte un gobierno nacional que pretende centralizar el manejo de los recursos".