Conflicto del transporte: para Weiss “tiene que intervenir la provincia”

El intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, fue el primer invitado del tercer programa del año de Quién Dice Qué y comentó su opinión sobre la gestión de Javier Milei al frente del país, su vínculo con Rogelio Frigerio, las complicaciones en su municipio y principalmente cómo aborda el conflicto del transporte, al cual ratificó que “tiene que intervenir la provincia”.En primer lugar, admitió que no escuchó al presidente de la Nación, Javier Milei, el viernes pasado: “No quiero escucharlo, creo que a veces me niego a escucharlo y quiero que pase el tiempo para poder hacer un análisis profundo antes de tener un criterio político. Por sobre todo soy argentino, entrerriano y soy coloniense antes de tener una idiosincrasia partidaria. El ser argentino en un país tan hermoso como el que tenemos, quiero tomarme el tiempo para evaluar con calma y no en toda esta dinámica que lleva en todos los primeros días”.Posteriormente, fue consultado sobre el comienzo de su segunda gestión al frente de Colonia Avellaneda, a lo cual explicó: “Ha sido muy difícil. Son días de muchísimos esfuerzos por parte de los trabajadores y del que menos tiene. En nuestro caso, es un municipio que viene siendo postergado y muy castigado por la falta de actualización presupuestaria. El censo nacional aún no manifiesta cuantos habitantes somos y eso genera una frustración de la coparticipación que nos corresponde”.A la espera de la publicación del último censo, el municipal refirió: “Deberíamos estar recibiendo tres o cuatro veces más de recursos de lo que estamos recibiendo hoy. Eso hace a que sea muy difícil brindarle a una ciudad que tiene una demanda de crecimiento y de uso de la trama vial”.Hace casi dos semanas atrás se declaró la emergencia del transporte en el Concejo Deliberante. Por ende, esto también repercutió en Colonia Avellaneda. Al respecto, Weiss argumentó: “Hoy estuvimos reunidos con los intendentes metropolitanos y con Katherina Stickel, quien es la secretaria de Movilidad Urbana municipal, y Daniel Kramer charlando y profundizando un poco más esta situación”.. Uno puede decir metrópolis, pero tampoco existe esa figura sino que ciudades vecinas o interurbanas que autorizó la provincia a que esa línea de colectivos salga del eje de Paraná. Esto requiere que la intervención del colectivo urbano sea por parte de la provincia porque los municipios vecinos no tenemos injerencia ni jurídica ni de contratación, de autorización”, amplió.Como resultado de la reunión de hoy, Weiss destacó qué debería suceder: “Son apenas 30 o 40 cuadras que hacen los ciudadanos de San Benito y Colonia Avellaneda”.Tras explicar el problema, indicó una posible solución: “Por el solo hecho de tomar el colectivo del otro lado, van a tener una tarifa diferida. No es por distancia de recorrido, sino por estar en la distancia de la jurisdicción de quien contrata el servicio. Por eso, consideramos que la Secretaría Metropolitana, que vengo hablando hace mucho tiempo, se pueda dar en creación como órbita de gobierno provincial, para poder dar la planificación, las contrataciones de servicio, la basura, la seguridad, la educación, etc. Hay muchas materias a resolver de índole metropolitanas”.Sobre el trato con Rogelio Frigerio y sus funcionarios, admitió: “. Estamos viendo con el ministro de Gobierno algo que venía pidiendo hace mucho tiempo que es un código postal. Eso nos frustra muchísimos trámites e incluso nos afecta en la coparticipación”.“He tenido reuniones periódicas con gerentes del BERSA. Sinceramente, el banco manifiesta incentivar el uso de la tarjeta, generar apertura en los supermercados para el retiro de efectivo y tratar de reducir la circulación del billete y del cajero. Es una inversión netamente privada. Hemos ofrecido crear la infraestructura para poder darles mayor capacidad de cajeros. Ofrecimos todo lo que está a nuestro alcance”, aseguró. De todas formas, prometieron contar con un cajero extra en la última reunión.El intendente expresó que la que tienen actualmente no alcanza para combatir el delito “por el crecimiento que tuvo la ciudad”. Asimismo, agregó que tuvo una charla con el comisario por la intervención en la escuela Almafuerte, en lo que es la jurisdicción de La Picada.Acerca de esta consulta, el titular de la Intendencia ratificó que “son dos ejes principales en los que se requiere un recurso, el cual el municipio no cuenta y requiere de la decisión del gobierno nacional y provincial bajo los programas”. También comentó que cuenta con el programa Argentina Hace y que no pueden tener más de uno. En el caso del mencionado, recordó que “el presidente dijo que no va a haber obras nuevas”.Además de hacer mención de que está al frente de la departamental partidaria, expresó: “El peronismo debe hacer de ahora en más es escuchar muchísimo y entender que el ciudadano lo que nos está pidiendo es ser una opción y no una oposición”. Por último, también hizo mención a los resultados presidenciales del año pasado y acotó: “Es alguien que no cree en el Estado y nos administra el Estado”.